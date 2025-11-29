Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胰脏癌细胞最爱1类饮品 研究揭每日喝2杯死亡风险增3倍 医生教3招减风险

保健养生
更新时间：13:09 2025-11-29 HKT
炎炎夏日，不少人喝饮品消暑，不过如果常喝1类饮品，恐更易引发胰脏癌。有医生引述研究指，如果每日喝2杯这类饮品，因胰脏癌死亡的风险更大增3倍。

胰脏癌细胞最爱1类饮品 研究揭每日喝2杯死亡风险增3倍

营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页发文指出，近期多项国际研究发现高糖饮食与胰脏癌之间存在关联性：

 

 

研究有何发现？

  • 瑞典有研究指出，每日摄取大量添加糖及爱吃高糖食物人士，会显著提高罹患胰脏癌的风险。
  • 有亚洲大型研究发现，年轻人若每日饮用两杯含糖饮品，其死于胰脏癌的风险将激增3倍。
  • UCLA研究进一步揭示，胰脏癌细胞擅长利用「果糖」作为营养来源的特性，从而加速肿瘤增生。

高糖饮食会为身体造成甚么影响？

高糖饮食除了会导致胰脏癌，刘博仁医生表示，高糖饮食更会对身体造成3大危害：

  • 引发高胰岛素血症，进而刺激癌细胞生长。
  • 诱发慢性发炎与氧化压力。
  • 加速肥胖与胰岛素阻抗之间的恶性循环。

3招减胰脏癌风险 化疗患者可合并1种治疗方法

刘博仁医生指出，虽然胰脏癌被称为「癌王」，但绝非束手无策，透过适当的营养支持、功能医学的辅助治疗、完善的心理照护，再配合个人化医疗方案的选择，能有效帮助患者增强抵抗力并减轻治疗过程中的不适感。

1. 高危险族群

针对胰脏癌高危险族群，例如糖尿病患者及有家族病史者，建议每年定期接受检查，包括 CA19-9肿瘤标记检测、磁力共振扫描或超声波内视镜。

2. 戒糖

戒糖是守护胰脏健康最简单的方法，关键在于减少喝含糖饮品并减少进食精致甜食。

3.高剂量维生素C注射（IVC）

2024年《Redox Biology》国际期刊研究证实，晚期胰脏癌患者在接受化疗期间，若配合每周三次、每次75克的高剂量维生素C治疗，可将平均存活期从8.3个月延长至16个月，且不增加副作用。而刘医生则表示，运用高剂量维生素C（每次50-75克静脉注射）作为癌症辅助疗法，针对胰脏癌患者发现有以下多种效果：

  • 疼痛明显减轻，助改善睡眠品质
  • 增加食欲，令体力较稳定
  • 生活品质优化且情绪更趋稳定
  • 对化疗耐受性显著增强

他也提醒正在接受化疗的患者，务必先与主治医师充分讨论是否适合合并高剂量维生素C治疗方案。

胰脏癌6类常见症状 皮肤㾗痒也要小心

胰脏癌有何症状？根据医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。胰脏位于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，导致当出现胰脏癌时，其位置较隐蔽难发现，加上胰脏癌初期病征并不明显，不少病人到胰脏癌晚期才察觉患病，影响生存率。即使胰脏癌可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。

胰脏癌有何症状？

 

胰脏癌6大常见症状+并发症

根据本港医管局资料，若身体出现以下症状，可能是患上胰脏癌的警号：

  • 上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部
  • 食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象
  • 出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色
  • 体重短时间内锐减
  • 上腹部出现固定、坚硬的肿块
  • 腹水

胰脏癌患者较常出现以下并发症：

  • 黄疸
  • 当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧
  • 严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

10类人患胰脏癌风险较高 成因是甚么？

胰脏癌成因是甚么？甚么人易患胰脏癌？据本港医管局资料，胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。

医管局指，胰脏癌较常发生于65岁以上人士身上，此外，以下10类人风险也较高：

  1. 种族：黑人的风险较高
  2. 性别：男性比女性有更高风险
  3. 抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍
  4. 糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险
  5. 超重：超重的人有较大风险
  6. 饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌
  7. 化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料
  8. 感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍
  9. 遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见
  10. 慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但不一定是导致胰脏癌的原因

如何有效预防胰脏癌？

医管局指，不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

  1. 戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长
  2. 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标
  3. 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会
  4. 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险
  5. 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生医管局 

