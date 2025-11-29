胰脏癌细胞最爱1类饮品 研究揭每日喝2杯死亡风险增3倍 医生教3招减风险

炎炎夏日，不少人喝饮品消暑，不过如果常喝1类饮品，恐更易引发胰脏癌。有医生引述研究指，如果每日喝2杯这类饮品，因胰脏癌死亡的风险更大增3倍。

胰脏癌细胞最爱1类饮品 研究揭每日喝2杯死亡风险增3倍

营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页发文指出，近期多项国际研究发现高糖饮食与胰脏癌之间存在关联性：

研究有何发现？

瑞典有研究指出，每日摄取大量添加糖及爱吃高糖食物人士，会显著提高罹患胰脏癌的风险。

有亚洲大型研究发现，年轻人若每日饮用两杯含糖饮品，其死于胰脏癌的风险将激增3倍。

UCLA研究进一步揭示，胰脏癌细胞擅长利用「果糖」作为营养来源的特性，从而加速肿瘤增生。

高糖饮食会为身体造成甚么影响？

高糖饮食除了会导致胰脏癌，刘博仁医生表示，高糖饮食更会对身体造成3大危害：

引发高胰岛素血症，进而刺激癌细胞生长。

诱发慢性发炎与氧化压力。

加速肥胖与胰岛素阻抗之间的恶性循环。

3招减胰脏癌风险 化疗患者可合并1种治疗方法

刘博仁医生指出，虽然胰脏癌被称为「癌王」，但绝非束手无策，透过适当的营养支持、功能医学的辅助治疗、完善的心理照护，再配合个人化医疗方案的选择，能有效帮助患者增强抵抗力并减轻治疗过程中的不适感。

1. 高危险族群

针对胰脏癌高危险族群，例如糖尿病患者及有家族病史者，建议每年定期接受检查，包括 CA19-9肿瘤标记检测、磁力共振扫描或超声波内视镜。

2. 戒糖

戒糖是守护胰脏健康最简单的方法，关键在于减少喝含糖饮品并减少进食精致甜食。

3.高剂量维生素C注射（IVC）

2024年《Redox Biology》国际期刊研究证实，晚期胰脏癌患者在接受化疗期间，若配合每周三次、每次75克的高剂量维生素C治疗，可将平均存活期从8.3个月延长至16个月，且不增加副作用。而刘医生则表示，运用高剂量维生素C（每次50-75克静脉注射）作为癌症辅助疗法，针对胰脏癌患者发现有以下多种效果：

疼痛明显减轻，助改善睡眠品质

增加食欲，令体力较稳定

生活品质优化且情绪更趋稳定

对化疗耐受性显著增强

他也提醒正在接受化疗的患者，务必先与主治医师充分讨论是否适合合并高剂量维生素C治疗方案。

胰脏癌6类常见症状 皮肤㾗痒也要小心

胰脏癌有何症状？根据医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。胰脏位于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，导致当出现胰脏癌时，其位置较隐蔽难发现，加上胰脏癌初期病征并不明显，不少病人到胰脏癌晚期才察觉患病，影响生存率。即使胰脏癌可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。

胰脏癌有何症状？

胰脏癌6大常见症状+并发症

根据本港医管局资料，若身体出现以下症状，可能是患上胰脏癌的警号：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

胰脏癌患者较常出现以下并发症：

黄疸

当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧

严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

10类人患胰脏癌风险较高 成因是甚么？

胰脏癌成因是甚么？甚么人易患胰脏癌？据本港医管局资料，胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。

医管局指，胰脏癌较常发生于65岁以上人士身上，此外，以下10类人风险也较高：

种族：黑人的风险较高 性别：男性比女性有更高风险 抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍 糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险 超重：超重的人有较大风险 饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌 化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料 感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍 遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见 慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但不一定是导致胰脏癌的原因

如何有效预防胰脏癌？

医管局指，不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生、医管局

延伸阅读：胰脏癌致命率高 医生教8件事自测风险 爱吃这些食物易中招！

---

相关文章：

曾患这种病更易患胰脏癌！医生警告患癌机率2年内增19倍 多吃1类蔬果降20%风险

医生教自制蔬菜汁逆转糖尿病 每早饮1杯防三高 降患胰脏癌风险｜附制作方法

患胰脏癌有先兆？医生揭62%患者现1特征 6类人高危+4招减风险

胰脏癌难发现？医生揭逾80%患者现1征兆 经常口渴恐中招？