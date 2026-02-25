台男闻腐败尸臭味？医生检查惊见鼻腔长满「霉菌」 了解致命霉菌性鼻窦炎
更新时间：17:00 2026-02-25 HKT
不只食物会发霉，原来鼻腔都会发霉？有专家早前分享，有病患连续几个月都闻到尸臭味，同时流出黑色鼻涕。后来检查发现，患者鼻腔有「黑色大石」，属于「霉菌性鼻窦炎」，即俗称的鼻子「发霉生菇」，以气味揭开健康危机。
霉菌感染闻出尸臭味
台湾耳鼻喉科医生吴昭宽在《医师好辣》节目分享，一位职业为巡山员的病患连续闻到尸臭味，起初以为山里有动物尸体但未有发现，患者某日在家流出黑色及深红色鼻涕后，送院后经检查发现鼻腔长出呈「黑色大石」状的霉菌。
吴昭宽指，鼻子有霉菌感染，大多因为身处潮湿闷热的环境，也跟病人本人的体质相关。加上该患者的生活习惯不太健康，每日起床后会喝约含「8颗糖」的能量饮料才去上班，验血后确诊糖尿病。有指，侵袭性霉菌性鼻窦炎常见于免疫力低下的人群，包括血癌、骨髓移植及糖尿病患者。患者其后透过手术取出了霉菌「大石」再配合糖尿病治疗才告别尸臭味。
霉菌性鼻窦炎（霉菌性鼻窦炎）成因/种类/症状/治疗方法
到底霉菌性鼻窦炎成因/症状/临床表现是甚么？台北荣民总医院资料显示，霉菌性鼻窦炎（Fungal rhinosinusitis）是霉菌感染造成之鼻窦发炎。
霉菌性鼻窦炎｜成因
- 正常人吸入环境中的霉菌而在呼吸道黏膜移生（colonization），但若鼻窦构造异常或免疫力低下，移生的霉菌可能会成为鼻窦的感染源。
霉菌性鼻窦炎｜种类
- 霉菌性鼻窦炎可分为侵袭性（invasive）与非侵袭性（non-invasive）；或依病程发展分为急性和慢性。
- 霉菌性鼻窦炎可恶化为侵袭性霉菌鼻窦炎，入侵血管、骨头及神经系统，造成生命危险，情况不容小觑。
霉菌性鼻窦炎｜临床症状
- 发烧
- 面部疼痛
- 鼻塞
- 脸麻（有入侵脑神经）
- 重影/复视（有入侵脑神经）
- 意识改变（有入侵脑神经）
若免疫低下的病人出现以上症状，需特别小心侵袭性霉菌性鼻窦炎的可能。一般会透过电脑断层诊断检查是否有黏膜增厚、入侵骨头的情况。
霉菌性鼻窦炎｜治疗方法
- 一般霉菌性鼻窦炎接受内视镜手术将鼻窦清创，同时将组织进行病理诊断及化验；
- 侵袭性鼻窦炎需使用全身性的抗霉菌药物治疗。
鼻涕颜色代表不同身体警号
除了异味，吴昭宽医生也分享了鼻涕变色代表不同的身体警号：
|
鼻涕颜色
|
身体警号
|黑色
|长霉菌
|乳白色
|感冒初期
|黄绿色
|细菌感染
|咖啡色或暗黑色
|可能是吸入油污或脏东西
|出现血丝
|长期出现血丝没有停，有可能是鼻咽癌、鼻窦癌的慢性出血情况
资料来源：《医师好辣》节目
