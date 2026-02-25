台男闻腐败尸臭味？医生检查惊见鼻腔长满「霉菌」 了解致命霉菌性鼻窦炎

不只食物会发霉，原来鼻腔都会发霉？有专家早前分享，有病患连续几个月都闻到尸臭味，同时流出黑色鼻涕。后来检查发现，患者鼻腔有「黑色大石」，属于「霉菌性鼻窦炎」，即俗称的鼻子「发霉生菇」，以气味揭开健康危机。

霉菌感染闻出尸臭味

台湾耳鼻喉科医生吴昭宽在《医师好辣》节目分享，一位职业为巡山员的病患连续闻到尸臭味，起初以为山里有动物尸体但未有发现，患者某日在家流出黑色及深红色鼻涕后，送院后经检查发现鼻腔长出呈「黑色大石」状的霉菌。

吴昭宽指，鼻子有霉菌感染，大多因为身处潮湿闷热的环境，也跟病人本人的体质相关。加上该患者的生活习惯不太健康，每日起床后会喝约含「8颗糖」的能量饮料才去上班，验血后确诊糖尿病。有指，侵袭性霉菌性鼻窦炎常见于免疫力低下的人群，包括血癌、骨髓移植及糖尿病患者。患者其后透过手术取出了霉菌「大石」再配合糖尿病治疗才告别尸臭味。

霉菌性鼻窦炎（霉菌性鼻窦炎）成因/种类/症状/治疗方法

到底霉菌性鼻窦炎成因/症状/临床表现是甚么？台北荣民总医院资料显示，霉菌性鼻窦炎（Fungal rhinosinusitis）是霉菌感染造成之鼻窦发炎。

霉菌性鼻窦炎｜成因

正常人吸入环境中的霉菌而在呼吸道黏膜移生（colonization），但若鼻窦构造异常或免疫力低下，移生的霉菌可能会成为鼻窦的感染源。

霉菌性鼻窦炎｜种类

霉菌性鼻窦炎可分为侵袭性（invasive）与非侵袭性（non-invasive）；或依病程发展分为急性和慢性。

霉菌性鼻窦炎可恶化为侵袭性霉菌鼻窦炎，入侵血管、骨头及神经系统，造成生命危险，情况不容小觑。

霉菌性鼻窦炎｜临床症状

发烧

面部疼痛

鼻塞

脸麻（有入侵脑神经）

重影/复视（有入侵脑神经）

意识改变（有入侵脑神经）

若免疫低下的病人出现以上症状，需特别小心侵袭性霉菌性鼻窦炎的可能。一般会透过电脑断层诊断检查是否有黏膜增厚、入侵骨头的情况。

霉菌性鼻窦炎｜治疗方法

一般霉菌性鼻窦炎接受内视镜手术将鼻窦清创，同时将组织进行病理诊断及化验；

侵袭性鼻窦炎需使用全身性的抗霉菌药物治疗。

鼻涕颜色代表不同身体警号

除了异味，吴昭宽医生也分享了鼻涕变色代表不同的身体警号：

鼻涕颜色 身体警号 黑色 长霉菌 乳白色 感冒初期 黄绿色 细菌感染 咖啡色或暗黑色 可能是吸入油污或脏东西 出现血丝 长期出现血丝没有停，有可能是鼻咽癌、鼻窦癌的慢性出血情况

资料来源：《医师好辣》节目

