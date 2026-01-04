长寿必吃4大营养素 研究揭患癌死亡率减55% 如何吃最有效？

【长寿食物】饮食是防病延寿最关键的一环。有研究发现，维他命C等4种营养表有助减低多种原因的死亡率，患癌死亡风险更有望降低55%。有医生指，这些营养素有助身体抗氧化，预防慢性疾病，不过要如何补充才可达到长寿效果？

长寿必吃4大营养素 研究揭患癌死亡率减55%

多摄取甚么营养可长寿？美国印第安那大学及中国山西医科大学的研究人员指，微量营养素包括维他命和矿物质，有助调节发炎，而慢性发炎与癌症和心血管疾病有关。因此，他们希望评估微量营养素与死亡风险的关系。研究发表在《Redox Biology》期刊。

研究人员分析了2001-2006年和2017-2018年美国国家健康和营养检查调查（NHANES）中 ，11,539名40岁或以上参与者的数据，检测他们血液当中的7种微量营养素的含量，包括维他命C、25-羟基维他命D（维他命D在体内的存在形式）、α-生育酚（维他命E的一种）、β-胡萝卜素、番茄红素、叶酸和铁质。

再根据这些参加者在平均10.5年追踪期内的死亡状况，评估上述微量营养素与全因、癌症和心血管死亡率之间的关系。结果如下：

血清中维他命C、25-羟基维他命D、β-胡萝卜素和番茄红素水平，与全因、癌症和心血管疾病死亡风险降低有关。

与最低水平相比，血清中25-羟基维他命D水平最高的，全因死亡风险降低34%、癌症死亡风险降低52%，心血管疾病死亡风险降低41%。

与最低水平相比，血清中25-羟基维他命C水平最高的，全因死亡风险降低36%、癌症死亡风险降低55%，心血管疾病死亡风险降低41%。

研究人员指，结果证明上述微量营养素能透过减轻发炎反应，有效降低死亡风险，为饮食预防慢性疾病提供了新的证据。

相关文章：92岁也不生病更「返老还童」！每日吃蛋超有效？长寿达人日吃8食物 更降胆固醇防脑退化

4大长寿营养素 如何摄取最有效？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅接受内媒《生命时报》访问指，虽然需要更多的研究，才能准确评估这些微量营养素对健康的影响，但它们的确是对人体健康有积极帮助的。只要注意均衡饮食，就能补充足够。另外，当这4种营养素发挥协同作用，抗发炎效果会是「1+1大于2」：

4大营养素助长寿：

多摄取甚么营养助长寿？

长寿营养｜1. 维他命C

维他命C是人体必需的营养素之一，是一种强大的抗氧化物，能促进胶原蛋白合成，有利皮肤及骨骼健康；清除体内自由基，减低氧化伤害，并增强免疫力；增加铁的吸收，以预防缺铁性贫血。新鲜蔬果大多富含维他命C，建议水果生食。

富含维他命C的食物：刺梨、奇异果、士多啤梨、西兰花、辣椒、薯仔、油菜、苋菜、番薯、芥菜等

长寿营养｜2. 维他命D

维他命D是人体必需的脂溶性维他命，能够促进钙和磷吸收，维持正常血钙和血磷水平，促进骨骼肌肉的正常生长、发育和运作，同时能调节免疫系统，预防多种慢性疾病。

富含维他命D的食物：三文鱼、吞拿鱼、蛋黄、动物肝脏，以及一些营养强化食品，例如添加维他命D的牛奶等。

其他摄取方法：人体内80%的维他命D须透过晒太阳后合成，因此应确保每日在户外活动至少1小时。

长寿营养｜3. β-胡萝卜素

β-胡萝卜素在体内可转化为维他命A，有助保护视力，维持视觉系统的正常功能；具有抗氧化作用，保护细胞免受自由基损伤，并降低患上某些慢性病的风险。

富含维他命D的食物：红萝卜、南瓜、菠菜、芒果等橙色、黄色和绿色蔬果。

长寿营养｜4. 茄红素

茄红素是一种强大的抗氧化物，有效清除自由基，减轻氧化反应，对前列腺健康可能有一定益处，也有望可预防心血管疾病和某些癌症。

富含茄红素的食物：番茄、西瓜、西柚等红色蔬果。

资料来源：《健康时报》

专家履历：朱毅

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，主要研究方向是营养与食品安全

延伸阅读：自测加速衰老12大高危因素 常吃这食物肥胖伤脑损记忆

---

相关文章：

医生揭常吃这类「超级水果」死亡风险减21% 防糖尿病/心脏病/脑退化

100岁伯伯每年跑长跑 破1500米世界纪录 每天必吃4大养生长寿食物

102岁音乐家公开6大长寿秘诀 坚持自煮3餐 最爱1种超级食物