吃这种面包易水肿伤肾？ 医生揭3款不咸食物极高钠 学3招护肾排钠

保健养生
更新时间：17:05 2025-12-21 HKT
【高钠食物】吃起来不咸的食物，不代表钠含量低！有医生提醒，有3种食物味道虽然不咸，但钠含量却十分高，容易因摄取过多而有损肾脏健康。医生也教3大方法，有助身体排钠和保护肾脏。

3款不咸食物极高钠 吃这种面包易水肿伤肾？

肾脏科医生洪永祥在节目《如果云知道》中表示，伤肾的原因除了吃太甜外，吃太咸也另一个高危因素。而在日常饮食中，以下3种常见的食物虽然味道不咸，但含钠量相当高，常进食恐有损肾脏健康。

甚么食物藏高钠陷阱？

 

哪些食物暗藏高钠陷阱？

1. 白方包

每100克就含有443毫克的钠；若吃两片厚身方包就超过600毫克的钠，再配搭花生酱、朱古力酱、果酱或肉，钠含量则会超过1000毫克。

2. 冷面

一份简单的冷面，钠含量可高达1200毫克。此外，许多冷面通常为增加弹感，会添加小苏打（过碳酸钠），本身就含大量钠，再加上麻酱本身的钠含量也很高，就容易超出每日钠总摄取量。

3. 柠檬夹心饼干

有研究指出，柠檬夹心饼干中每100克含钠量接近700毫克。这种饼干属于加工食品，制作过程中会添加大量的膨松剂、香精和色素都含有钠，长期食用对肾脏负担极大。

小心3大症状 恐是摄取过多钠

除了上述3种味道不咸但高钠的食物，洪永祥医生提醒，摄取过多隐藏的高钠食物后，身体通常会出现3大症状：

1. 口渴

由于进食含高钠食物后，身体会产生渗透压，导致口渴不止，需要大量喝水来降低渗透压。

2. 水肿

高钠食物通常带有水分，所以进食高钠食物后的第二天的早上，脚、眼皮和脸都会出现水肿。

3. 疲倦

若摄取过多钠，身体通常会处与高张溶液的环境下，人会感到昏沉、疲倦和经常想睡觉。

护肾排钠3大贴士 

洪永祥医生指出，要排出体内过多的钠，他建议可以采取以下3大方法：

1. 多喝水

充足的水分有助于降低渗透压，还可以经大便和汗水从身体排出多余的钠。

2. 运动

透过运动出汗能加速新陈代谢，透过排汗促进钠排出，但要注意先喝水、再运动。

对于行动不便长者来说，可尝试站起来多走动或进行超慢跑，以每分钟约180下的频率持续30分钟。此外，上班人士则可选择中等强度以上的有氧运动，如慢跑、游泳、开合跳或踩单车，更需要每周至少运动5天，每次30分钟以上，且心跳达到每分钟130下。

3. 摄取高钾食物

建议可适量红豆水、黑豆水、深绿色蔬菜、香蕉、番茄和奇异果等食物。不过，肾功能不佳者要注意，尤其是肾丝球过滤率低于45分或正在洗肾的患，应避免高钾饮食，以免引发高血钾症，导致肌肉无力或心律不整。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据医管局资料指，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

  1. 小便带血 / 茶色尿（血尿）
  2. 小便带泡沫（蛋白尿）
  3. 小便混浊（尿感染）
  4. 小便赤痛、频密
  5. 小便感困难、不畅顺
  6. 小便排出小沙石
  7. 多尿、尿量减少、夜尿
  8. 腰腹疼痛
  9. 足踝或眼皮浮肿
  10. 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

  1. 糖尿病
  2. 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎
  3. 高血压
  4. 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《如果云知道》医管局

专家履历：洪永祥

肾脏科专科医生、现任台湾三军总医院总院(内湖院区)肾脏科兼任门诊医生。

延伸阅读：医生推介6大护肾食物 必饮1种咖啡 这样喝最有效

