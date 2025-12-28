如何吃油改善肾病？ 医生揭5大护肾重点 这种油脂「一口都不能吃」！

【护肾食物】改善肾病应吃油？有医生提醒，正确摄取油脂对肾病患者维持肾功能十分重要。他提出5大建议，包括彻底避开1种脂肪，并推介1类适合日常烹调的煮食油，具有护肾、抗发炎之功效。

如何吃油改善肾病？ 医生揭5大护肾重点

肾脏科医生洪永祥在Facebook撰文指，要改善肾病，除了需注意蛋白质摄取量外，摄取好油脂其实亦有助护肾。当中，他建议肾病患者可参考以下摄取油脂护肾的5大重点：

如何摄取油脂护肾？

1. 避吃反式脂肪

反式脂肪是比饱和脂肪更容易阻塞血管的人工精炼脂肪，对健康完全无好处，大部分的反式脂肪是由人工将植物油「部分氢化」，改变植物油结构，转为半固态的稳定性变高，可耐高温油炸，并不易变质，能延长食物的保存期限，并能改善口感，加上价格较低廉，因而广泛被使用。

但它的缺点是更难被代谢，容易堆积在血管壁，造成动脉粥状硬化，且会令肾功能恶化。因此建议肾病患者「一口都不要吃」。

常见反式脂肪食物：

煎炸食物：薯条、冬甩、薯片、炸鸡扒、盐酥鸡、炸臭豆腐等

西饼蛋糕：瑞士卷、忌廉蛋糕、芝士蛋糕等、饼干、曲奇、泡芙、松饼等

酥皮类：蛋挞、批类、薄饼、凤梨酥、中式酥饼等

面包类

奶油类：人造牛油、奶精、雪糕等

抹酱类：花生酱、面包抹酱

西餐类：焗烤料理、浓汤、炖饭、意粉等

其他：咖哩砖、朱古力、即食面、爆谷、糖果等

2. 增加摄取Omega-9

美国心脏协会建议单元不饱和脂肪酸Omega-9摄取量，应为多元不饱和脂肪酸的1.5倍，有助心血管健康、降低坏胆固醇、抗发炎、稳定血糖。

Omega-9也是很好的煮食用油，由于多元不饱和脂肪酸容易被人体代谢，而且遇热稳定，适合当做家庭烹调用油，有利血管健康，降低坏胆固醇，抗发炎，稳定血糖，更能保护肾功能。

Omega-9来源：橄榄油、苦茶油、牛油果油、牛油果、坚果。

3. 每天总油脂摄取占总热量25-35%

由于肾病患者饮食要限制摄取蛋白和减少低氮淀粉，因此需要多吃好油脂以补充所需热量。

4. 调整Omega-6与Omega-3摄取比例

Omega-6与Omega-3比例，一旦超过10:1会增加发炎风险，现代人一般摄取比例高达 20:1。美国心脏协会建议摄取多元不饱和脂肪酸Omega-6与Omega-3，比例一定要降到4:1以下，甚至有些研究最健康的比例是1:1。这是由于Omega-6在人体会被代谢成花生四烯酸，进一步产生促发炎物质（如前列腺素 PGE2、白三烯），促使免疫细胞释放发炎讯号，导致慢性发炎反应。

现代饮食中广泛使用大豆油、玉米油、葵花籽油、葡萄籽油等，由于便宜、容易取得，普遍用于加工食品、快餐、烘焙食品当中，这些食油Omega-6含量极高，比例可高达 50:1至70:1。加上现代畜牧业多使用粟米与大豆为饲料，这些谷物富含Omega-6，导致肉类中的Omega-6 增加、Omega-3 减少。

肾病患者的身体通常处于发炎状态，建议减少使用富含Omega-6食油，并多摄取Omega-3来源，例如鱼油和亚麻籽。当中，多摄取高浓度鱼油来补充足够的Omega-3，有助降低胆固醇，护心护血管，更可以抗发炎及降低蛋白尿。

​5. 饱和脂肪少于总热量的5%

饱和脂肪会增加血液坏胆固醇水平，如摄取过多，恐加速肾功能恶化，建议心肾疾病患者把低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）的控制在70 mg/dL以下。

饱和脂肪来源：

动物油：猪油、牛油、鸡油等

部分植物油：椰子油、棕榈油等

绞肉制品：锅贴、水饺、云吞、生煎包、小笼包等

中式早餐：饭团、烧饼油炸鬼等

酱料：千岛酱、沙茶酱、辣椒酱、芝麻酱等

勾芡料理：烩饭、羹类、浓汤等

慢性肾病有何征兆？小便9大变化要小心

根据医管局资料，肾脏的主要功能为排泄身体内经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素及协助制造维他命D。糖尿病、肾小球炎、高血压等疾病可对肾脏造成长期严重伤害，导致慢性肾衰竭，肾脏功能变差，体内废物会累积且引发众多健康问题。

肾病及慢性肾衰竭在初期阶段时征状较不明显，可包括：

小便症状：带血 / 茶色尿（血尿）、小便带泡沫（蛋白尿）、混浊（尿感染）、赤痛且频密、小便感困难不畅顺、排出小沙石，或者有多尿、尿量减少、夜尿等情况。

其他症状：腰腹疼痛、足踝或眼皮浮肿、血压高

当肾功能降至肾功能衰竭阶段（少于正常机能的25%），可能出现以下尿毒症征状：

夜尿、尿量减少

食欲不振、恶心、呕吐

疲倦、脸色苍白（贫血）

皮肤痕痒

高血压

气喘

水肿（足踝或眼皮浮肿）

神智不清、抽搐、昏迷

