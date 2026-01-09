流感感冒加快康复 必吃5类食物 防7大致命并发症！维他命C几时食最好？

【流感/感冒/饮食/并发症】本港衞生防护中心昨日（8日）宣布，夏季流感结束，惟冬季流感将临，呼吁市民接种流感疫苗。有医生指，流感并非小病痛，严重可导致涉及肺部、心血管、神经系统等多种致命并发症。除药物外，医生建议患上流感后还应补充5类营养素，不但可纾缓流感症状，而且可避免引发流感重症。

流感感冒加快康复 必吃5类食物

营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页指，一位50岁的健壮患者，在年初出国后染上流感，引发肺炎及急性呼吸窘迫综合症(ARDS)，在深切治疗部治疗1星期，情况稳定后又转到普通病房留医1周才能出院。如果不慎患上流感，刘博仁医生建议在求医后，亦可多吃含有以下5类营养的食物或补充剂，避免流感病情恶化，并加速康复。

患流感后应补充甚么营养？

1. 维他命C

功能：具抗氧化功效，可增强免疫力，有助纾媛感冒症状。

食物例子：柑橘类水果（橙、西柚）、奇异果、红椒、绿叶蔬菜。

补充剂量：如果是一般保健用途，每天摄取1000毫克；感冒时可增至每天2000毫克，分次服用。

2. Omega-3脂肪酸

功能：提升免疫力，降低身体发炎反应。

来源：鱼油、亚麻籽、奇亚籽。

3. 锌

功能：抑制流感病毒，减少感冒持续时间。

来源：南瓜籽、红肉、坚果、海鲜（蚝含量最高）。

补充剂量：感冒时建议每天摄取10至15毫克，最多不超过每天40毫克。

4. 维他命D3

功能：调节免疫系统，减少被病毒感染的风险。

来源：每天晒太阳15-30分钟、多吃深海鱼、蛋黄、维他命D3补充剂。

补充剂量：一般保健用途，每天摄取1000-2000IU；感冒时可短期增至5000IU／天，加速免疫反应。

5. 益生菌

功能：促进肠道免疫，减少病毒感染后的肠胃不适。

来源：乳酪、泡菜、味噌、益生菌补充剂。

几时食维他命C最好？可与感冒药一起吃？

刘医生提醒，部分营养素补充剂与感冒药应隔开一段时间服食。

1. 维他命C与感冒药（止痛退烧、抗组织胺）

建议间隔2小时；若是肠胃敏感者，建议与食物一起服用。

2. 锌与抗生素（如四环霉素、喹诺酮类抗生素）

不建议同时服用，应间隔2小时以上。

3. 维他命D3、Omega-3与一般感冒药物

无明显交互作用，可搭配食物一起服用以提升吸收率。

4. 益生菌与抗生素

服抗生素期间，不需要停用益生菌，但应与抗生素间隔2小时以上。因抗生素会杀死肠道内的好菌与坏菌，同时补充益生菌可降低肠道菌丛失衡，减少腹泻与肠胃不适的风险。

不只肺炎！小心流感7大致命并发症

刘医生指，流感病情看似主要影响呼吸系统，但如果病情转趋严重时，仍可引发以下涉及不同器官的并发症，当中包括肺炎及脑炎等：

肺部相关

肺炎：最常见的严重流感并发症，可能由流感病毒本身或肺炎链球菌或金黄色葡萄球菌等细菌二次感染所引起。

急性呼吸窘迫综合症：严重肺部发炎导致呼吸衰竭。

肌肉骨骼系统

横纹肌溶解症：可致肌肉细胞损伤，造成急性肾衰竭的风险。

神经系统

脑炎：可能导致意识混乱、癫痫或昏迷，与流感病毒侵犯中枢神经系统有关。

吉巴氏综合症（Guillain-Barré syndrome, GBS）：可致肌肉无力或瘫痪，属自体免疫反应之一。

心血管系统

心肌炎：可致心律不整或心脏衰竭，通常与流感病毒感染，引起心脏发炎有关。

心包膜炎：可致胸痛与心脏功能异常。

如何预防流感？现在打流感针还有效吗？

刘医生表示，全球流感的死亡率通常在0.1%至0.5%之间，接种流感疫苗有效降低感染风险与并发症机率，应每年接种1次，因为流感病毒会不断变种。由于冬季流感高峰期通常在1-3月或4月，疫苗需要约2周产生抗体，他指现在接种仍有助于减少感染风险，尤其是计划前往日本之前，65岁以上长者、孕妇、慢性病患者、医护人员等高风险人士也应优先接种。

此外，保持良好衞生习惯很重要，包括勤洗手，使用番枧与清水洗手至少20秒；特别是在人多的地方要佩戴口罩，避免触摸眼口鼻，以降低病毒透过接触感染的机率。

甲型/乙型/丙型流感症状/死亡率/传染力有何分别？

根据本港衞生署资料，目前已知可感染人类的流感分3类型，分别为甲型、乙型和丙型。目前，在人类中流行的季节性甲型流感病毒有两种亚型，分别是甲型（H1N1）pdm09 和甲型（H3N2），前者现已成为全球季节性流感病毒株之一。

甲型流感

常见症状：发烧、发冷、头痛、咳嗽、喉咙痛及流鼻水

高风险人士：长者、小朋友或免疫力较低人士受感柒后，可能会出现支气管炎或肺炎，甚至脑炎、心肌炎或心包膜炎等并发症，最严重可致命。

严重程度/死亡率：病情一般较严重，死亡率较高。

传染力：传染及致病能力较高，为目前主要会造成流感大流行的流感病毒。当新型甲型流感出现时，有可能导致新一波的流感爆发

乙型流感

常见症状：与甲型流感相似。

传染力/严重程度/死亡率：病情一般较甲型流感轻微，死亡率较低。演化速率较甲型流感病毒低2至3倍。

丙型流感

常见症状：常见病征包括：流鼻涕、喉咙痛、咳嗽等，相比起甲型流感、乙型流感轻微。

传染力/严重程度/死亡率：较为罕见，不容易造成流感大流行。

延伸阅读：纾缓/预防流感汤水合集！中医推介5款汤止咳/化痰/收鼻水 1类人易中招！增免疫力饮五指毛桃汤？

资料来源：刘博仁营养功能医学专家、衞生署

