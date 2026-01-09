冬天必吃3种豆 饱肚热量低！吃这种更降胆固醇/抗衰老

【冬天养生/豆类】冬天养生应吃甚么？有营养师表示养生界有「冬吃3豆，医生请走」的说法，因此她特别推介冬天必吃当中的3种豆。这3种豆不但热量低又饱肚，更具养生功效，其中1种豆更可稳血糖、降胆固醇！

冬天必吃3种豆 吃这种更降胆固醇/抗衰老

营养师彭鑫蕊在社交平台撰文指，豆类在营养价值中，富含植物蛋白质、膳食纤维、不饱和脂肪酸、维他命A、维他命B杂、维他命D、维他命E、钙、铁、磷、钾、镁、硒等营养素。

除了多种营养素，她表示，若想更好控制体重，豆类因为饱足感强，整体热量相对较低，相对适合在冬季进食补充能量，还不会导致过多的脂肪堆积，是一个很好的食物选择。她推介以下3种豆类，当中含多种营养与功效，建议冬天可多吃：

1. 大豆

大豆是在所有豆类中最为常见，也是平日食用比较多的豆类，常见的大豆制品包括豆腐、腐竹和豆浆等。大豆中含有的皂苷和抑制胰酶的成分，对慢性病患者十分有益，具有降低体内坏胆固醇、延缓餐后血糖，及延缓衰老等功效。

有研究发现，大豆中的大豆异黄酮成分，在一定程度上可干扰碘元素的形成，对甲状腺健康亦有益。

2. 红豆

红豆和薏米是生活中常见的搭配，具有清热解毒、祛湿消肿、健脾养胃等功效。在中医角度，红豆能养心，可安神养气，适用于常头晕心悸、口舌长疮、烦躁不安的人士。红豆除了可以与薏米一起煮，还能与鲗鱼、冬瓜等搭配菜式，更能制成红豆沙、红豆馅和红豆粥等。

3. 黑豆

黑豆的营养价值非常高，民间还有「常食黑豆，百病不生」的说法。与其他豆类相比，黑豆含有较多的花青素，具有很强的抗氧化成分；也含有较多的钙、钾等成分。它既有保护心脑血管的作用，还对眼睛健康十分有益，更有抗氧化、延缓衰老等功效。

至于每天的食用分量，彭鑫蕊营养师引述《中国居民膳食指南》指，每天成年人应进食15克-25克的大豆以及坚果。如按15克大豆再折算成豆制品的食用量，每日可吃硬豆腐44克、软豆腐84克、豆浆220克或豆腐花400克等。

吃这种豆类 血糖反上升？

不少长者或素食者都以进食豆类作为蛋白质的摄取来源，不过并非每一种豆类都含蛋白质，部分豆类食用后甚至恐令血糖上升。家医科医生许芷瑜曾表示，豆类分别可分为蛋白质豆类、淀粉豆类、蔬菜豆类及油脂豆类，常见例子如下：

蛋白质豆类：黄豆、黑豆、毛豆

淀粉豆类：红豆、绿豆、花豆、白扁豆、碗豆仁

蔬菜豆类：四季豆、豆角、扁豆

油脂豆类：花生、核桃、夏威夷豆

许芷瑜医生指，当中如长期进食淀粉豆类，有机会令血糖升高，反影响身体。

资料来源：营养师彭鑫蕊

