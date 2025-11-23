5类食物保持大脑年轻 专家大推1种鱼防脑退化 吃豆腐可增强记忆？

【脑退化症/认知障碍症/护脑】记忆力、认知力衰退也有方法改善？日本有权威神经科学专家指出，有5类食物被证实可维持大脑健康、预防脑退化，这些食材在超市也买到！吃豆腐也可改善记性？

5类食物预防脑退化 保持大脑年轻

据日媒《PRESIDENT Online》报道，日本东北大学老年医学研究所教授川岛隆太是一位专门训练大脑、研究脑功能及预防脑退化症的权威神经学家。

他指出，虽然食物并非药物，无法如药物般治疗脑退化，但其所含有营养素对大脑有正面影响，有助维持大脑认知机能，促进大脑健康，预防脑退化症。

吃甚么可预防脑退化症？

1. 芝士

芝士富含钙、磷、铁等营养，不但有助骨骼和牙齿的形成，亦可有效预防脑退化。川岛隆太教授特别推介金文拔芝士（卡芒贝尔芝士，Camembert Cheese）。

一项在《JAMDA》发表的研究指，金文拔芝士可增加脑源性神经营养因子（BDNF），有助保护大脑神经，维持记忆力和学习能力等认知功能。研究中，患脑退化症的七旬长者若长期食用金文拔芝士，血液中BDNF浓度可提升6.2%。

他又引述日本樱美林大学与东京都健康长寿医疗中心等的联合研究指，相比起不吃芝士的长者，65岁以上的长者如每周至少吃一次芝士，认知功能表现会较高。而且，吃芝士的长者的行走速度更快、小腿肌肉更多，好胆固醇水平亦更高。

2. 鱼类

川岛隆太指出，日本不少百岁人瑞比普通人更多从鱼类、肉类摄取动物性蛋白质。另外，法国一项研究追踪长达10年，调查5,934名65岁以上的长者，结果发现，每周吃肉次数少于1次的长者，患脑退化症风险较高，建议肾功能正常的人士平日可适量吃肉。

在众多肉类中，川岛隆太建议多吃鱼类，因为鱼类富含DHA、EPA等Omega-3脂肪酸，不仅有助维持脑部功能，还有助维持细胞膜柔软性。当中，Omega-3脂肪酸最丰富的鱼类以深水鱼为主，例如三文鱼、沙甸鱼、鲭鱼等。日本东北大学曾有研究发现，与少吃鱼者相比，经常吃鱼的人士患脑退化症风险相对较低。

3. 洋葱

难记单字、有说话困难是脑退化的症状之一。川岛隆太指出，洋葱含有丰富的多酚「槲皮素」，不但有助降低患心肌梗塞风险、降低坏胆固醇水平，而且更有助促进大脑健康。

日本岐阜大学曾有研究指，经常摄取槲皮素的人士，语言能力、书写能力等表现相对较好，不单可预防认知能力下降，还可避免情绪陷入抑郁。

4. 绿黄色蔬果

川岛隆太指，菠菜、西兰花、橙、木瓜和柿等绿黄色蔬果，含有叶黄素、玉米黄素等抗氧化剂。曾有研究指，若多摄取这些抗氧化剂，血液中抗氧化物质含量越高，患脑退化症的风险越低。

川岛隆太又形容，抗氧化物的作用如帮身体「除锈」，减少活性氧类对细胞的损害，抑制导致脑退化症的β类淀粉蛋白堆积，因此多吃抗氧化蔬果有助护脑。

5. 大豆类制品

纳豆、味噌及豆腐等豆制品含有大量大豆异黄酮，川岛隆太表示异黄酮可有效改善大脑的认知功能和记忆力，有助预防阿兹海默症等脑退化症。

川岛隆太特别推荐纳豆，因为纳豆富含特有的「纳豆激酶」等特殊酵素，能进一步抑制β类淀粉蛋白的累积，减少脑退化风险。日本国立癌症研究中心曾有研究指，女性如摄取较多纳豆，患脑退化症风险明显较低，尤其是60岁以下女性。

脑退化症不同时期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

资料来源：PRESIDENT Online

