营养师解构手脚冰冷12大成因 恐患4类病征兆 保暖要喝咖啡/茶？

【手脚冰冷/寒冷天气/保暖】穿再多衣服，手脚还是不够暖，是因为身体虚弱，还是生病了？有营养师列出手脚冰冷或怕冷的12种原因，除了与天气寒冷有关，也可能是糖尿病等疾病所致。营养师亦推介12种暖身食物，有助驱除体内寒意，到底喝热茶或咖啡更保暖？

手脚冰冷12大原因 恐患糖尿病？

「冻柑」出没注意！营养师高敏敏在Facebook专页撰文指，人们手脚冰冷的原因各有不同，多达12种原因，与新陈代谢、疾病、缺乏营养等问题相关：

手脚冰冷原因｜1. 缺铁性贫血

如果缺乏矿物质铁和维他命B12，身体会没有足够的健康红血球，将氧气送往全身，手脚便会感到冰冷。

手脚冰冷原因｜2. 天气寒冷

气温下降时，人体会优先让重要器官维持血液循环，导致末端血液较少。

手脚冰冷原因｜3. 吸烟

香烟中的尼古丁是兴奋剂的一种，可使皮肤血管收缩变窄，包括手指皮肤的血管。

手脚冰冷原因｜4. 生理期

很多女性在月经时特别怕冷，是因为血液流失，导致铁含量降低。

手脚冰冷原因｜5. 糖尿病

血糖过高导致四肢末端的血管壁阻塞，无法正常得到血氧供应。

手脚冰冷原因｜6. 心血管疾病

长者、肥胖、高血脂或高血压人士，因血管受阻塞，导致血液循环差，天气寒冷时血管会剧烈收缩。

手脚冰冷原因｜7. 雷诺氏症（雷诺氏现象）

常在天冷或情绪紧张、激动的时候发作，感到手脚冰冷，有刺刺麻麻的感觉，皮肤呈蓝紫色。

手脚冰冷原因｜8. 甲状腺低下

新陈代谢能力下降，导致身体产热不足，手脚较一般人更怕冷。

手脚冰冷原因｜9. 压力大

精神紧绷、紧张容易使血管收缩，导致血液循环不畅顺，四肢末端冰冷。

手脚冰冷原因｜10. 肌肉量过低

肌肉活动会产生热能，肌肉量过少就会导致身体产热能力差。

手脚冰冷原因｜11. 脂肪量过高

脂肪堆积导致血液循环差，回流能力降低。

手脚冰冷原因｜12. 荷尔蒙变化

因年龄增长，肌肉流失，新陈代谢能力下降。

手脚冰冷｜推介12大暖身食物

身体和手脚一直觉得冷，吃甚么才能暖身？高敏敏提出12种暖身食物，能够促进新陈代谢及血液循环，令身体发热，驱走寒意，更可持久保暖。

暖身食物｜1. 老姜

含有丰富的姜烯酚，可使身体暖和，在天气寒冷时可以喝蚬肉姜汤或热姜茶。

暖身食物｜2. 辣椒

辣椒素是辣味来源，辣度越高越能感到身体发热，也可以刺激血液循环。

怕冷的人可以吃小辣食物让自己流汗；惟肠胃道敏感者，不建议空腹吃辣。

暖身食物｜3. 黑胡椒

当中的胡椒碱有助驱寒保暖，也能够帮助抑制脂肪合成。

暖身食物｜4. 姜黄

富含姜黄素有助身体产热，提高代谢能力；也含有丰富的铁质，可以促进血液循环。

暖身食物｜5. 大蒜

其中的蒜素能促进血液循环，增强代谢能力。

建议将大蒜压碎后等15分钟再吃，平时也可以多用大蒜烹调食物，例如蒜头鸡汤或炒菜。

暖身食物｜6. 韭菜

属于辛香食材，能帮助血液循环，怕冷或有心血管疾病、高血压的人都适合吃。

暖身食物｜7. 热红茶

含有的茶黄素能促进能量代谢及维持体温。

有研究发现，当喝完热红茶时，体温下降速度比较慢，能较长时间维持体温

暖身食物｜8. 70%以上朱古力

含有可可多酚促进血液循环，类黄酮增加大脑血流量，以及可可碱协助调节情绪。

70%以上朱古力添加的糖比较少，可以适量食用。

暖身食物｜9. 肉桂

肉桂醛帮助身体产热，提高体温，也能促进身体代谢，冬天可喝肉桂拿铁暖身。

暖身食物｜10. 红枣

喝热红枣茶有助维持新陈代谢，促进血液循环。

暖身食物｜11. 番薯

属于高钾食物，有调节血压的功效。

暖身食物｜12. 肉类

含有铁质，可以缓解手脚冰冷。

至于酒精和浓咖啡，虽然也是很多人喜欢的保暖饮品选择，但高敏敏指，酒精会导致血管扩张，虽然饮用后身体一开始会变暖，但酒精散去后会更感寒冷；另外咖啡因摄取过多，亦容易造成血管收缩，手脚反而更冰冷。

冬天保暖｜如何穿衣更保暖防寒防病？

高敏敏建议，保暖除了从饮食著手，衣著也十分重要，她尤其推介「三明治穿搭」。

「三明治」穿搭：由内而外应为棉衣内搭、毛衣、防风防水外套，这样更能维持体温。不建议外套里面只穿短袖。

长者出门要戴围巾及耳罩：在冬天猝死案例常发现「没有好好保暖颈部和耳朵」的问题，这2个部位有很多交感神经和血管，而且耳朵没有脂肪可供保暖。

冬天保暖｜3招避免冬季心血管危机/中风

冬天气温骤降，不只令人身体寒冷、手脚发抖，更是中风、心肌梗塞病发的高峰期。高敏敏提醒，高血压或心血管疾病患者都属于高危人士，在日常生活及饮食应注意以下事项：

避免从事离开人群的活动，例如单独行山、浸温泉等。

即使有运动习惯，也要避开早晚的寒冷高风险时段。

限制吃油炸、重口味或甜食的份量，代谢垃圾长期累积在血管壁，会让血管提早硬化、老化及阻塞，很可能在某天引发重大健康危机。

资料来源：高敏敏 营养师

---

相关文章：

冬至后是严寒 专家推介2款药膳汤水 驱寒补肾健脾 3部位重点保暖

天气冻手脚冰冷 营养师推介6大发热食物 喝茶加1物极速变暖

冬天天气冷长者血管易出事！早上要赖床？做这6件事防中风心脏病

医生揭打边炉7大超伤肾行为 这样煮致癌物恐高10倍 1种汤底最伤肾

日本《LDK》实测13款 4款获A级1款最保暖 无印/Donki/Wacoal排第几？

秋冬必吃！医生推介4大通血管食物 降血脂/稳定血压/防中风心脏病