1种睡姿是心脏衰竭症状？致命率高？医生揭4大征兆易忽略

心脏病为港人第3大死因，如何及早发现心脏出问题？有心脏科医生表示，心脏衰竭有4种征兆容易被忽略，其中1种睡姿可能是警号！

心脏衰竭4大症状 1种睡姿是征兆？

据《Daily Mail》报道，心脏衰竭是一种无法治愈的长期病，不过如在发病早期得到诊断及治疗，可降低重症的死亡风险。英国权威心脏科医生Rosie Godeseth接受英媒访问时指，心脏衰竭有4大非典型警号：

心脏衰竭4大征兆易忽略

1. 无法平躺入睡

原因：心脏衰竭有机会出现肺积水，这症状会令身体平躺时出现呼吸困难。如发现自己必须依靠枕头「支撑」才可入睡，或睡醒时出现呼吸困难，有可能心脏衰竭的警号。

建议：尽快求医，医生可能会建议患者在夜间佩戴健康监测仪或进行心脏检查。

2. 久咳

原因：肺积水会引起持续咳嗽或喘气症状。

建议：如果咳嗽超过3周，尤其是咳出来的黏液呈粉红色或带有血色，务必立即求医。

3. 虚弱倦怠，四肢肿胀

原因：由于心脏难以有效输送血液，导致体液出现滞留，令身体四肢等部位出现水肿。

4. 体重上升

原因：因为心脏输出血流成效欠佳，肾脏血流变少。身体器官因应血流减缓，会借由蓄留体液与钠在体内的方式，进行调节平衡，让体液蓄积在下肢、腹部甚至肺部等部位，导致体重上升。

Rosie Godeseth建议，日常应养成规律运动、均衡饮食、避免吸烟等习惯，当中运动已可降低35%患上心血管病的风险。同时要固定检查血压、血糖、胆固醇等指标数据，有助及早发现病征。他强调，有80%的心脏病及中风其实是可以预防的。

甚么是心脏衰竭？脚肿是警号？

甚么是心脏衰竭？据本港医管局资料显示，心脏可视为人体内的一个泵，通过有规律的收缩与舒张活动，把血液输送全身，以提供身体所需的营养与氧分。当心脏的泵血功能出现问题，引致排血量不足时，就称为心脏衰竭。

心脏衰竭常见症状如下：

夜尿频密 脚部浮肿 气促 呼吸困难 咳嗽

医管局指出，在心脏衰竭初期，呼吸困难仅出现在体力劳动的时候，随病情加重，此情况亦会在平卧时或入睡后出现，患者需藉坐起或用枕头垫高头部以作缓解，病情严重时甚至会出现肺水肿。

心脏衰竭3大并发症

据香港心脏衰竭学会资料，心脏衰竭令全身供血量不足，可能引致各器官出现不同的并发症：

1. 肺功能衰退

病人的肺部会出现「限制性换气障碍」，导致肺部无法达到需要膨胀的容积，因此肺功能会慢慢降低



2. 肝功能衰退

病患会出现郁血性肝功能异常的问题，长时间未有治理甚至可能会发生肝脏充血，进而衍生出肝硬化



3. 肾功能衰退

由于肾脏血流不足，肾脏不能有效率地排除废物，身体里毒素从而会增加，如：尿素氮、肌酐酸也会上升

心脏衰竭成因是甚么？血压高增风险？

至于心脏衰竭成因方面，医管局表示大部分都与心血管问题有关，包括：

冠心病、高血压

心肌梗塞、心肌缺血缺氧

心瓣膜疾病、先天性心脏病及各种心肌炎等

上述病因会破坏心脏肌肉组织，令收缩与舒张活动功能减弱，或加重心脏在收缩或舒张时的阻力，令泵血功能受损。病人须严谨地控制其病因（如高血压、冠心病等），预防心脏衰竭的形成或恶化。

糖尿病虽然不会直接引致心脏衰竭，但长期处于过高血糖水平会增加患上心血管并发症的风险如冠心病及高血压等，故不容忽视。

