常吃5种菜恐提早洗肾？医生推介8种护肾食物 排毒抗发炎

吃错蔬菜恐令肾功能变差，甚至提早洗肾？有医生警告，肾不好的人士若吃5种蔬菜，恐加重病情，甚至增加猝死风险。他推介8种护肾食物，有助促进排毒、抗发炎及抗氧化。

常吃5种菜恐提早洗肾？

肾脏科医生洪永祥在节目《下班经济学》讲解伤肾及护肾饮食。他指出，如果肾脏健康的话，多吃蔬菜是能够保护肾脏的，因钾离子能排走钠，治疗高血压，且有利尿、消水肿之作用。不过，慢性肾衰竭患者需要限钾、限磷及限蛋白，所以应小心选择蔬菜。

首先，应避免吃绿色叶菜，因通常钾含量较高，尤其是以下5种蔬菜，另有3种水果，肾病病人也应少吃：

肾病患者须少吃甚么蔬果？

高钾蔬菜

川七：540mg

苋菜：530mg

草菇：500mg

菠菜：460mg

通菜：440mg

（钾含量以每100g来计算）

高钾水果

番茄

香蕉

奇异果

他提醒，无论是健康人士或肾病患者，都应遵循「每天5蔬果」的原则，包括3份蔬菜及2份水果，而每份蔬菜约等于半碗份量。肾病患者如果吃了高钾蔬菜，为了避免摄取过多钾和磷，会影响到当天能吃的蔬菜量，导致摄取到的膳食纤维也因此变少。

他提醒，患者1天不应超过摄取1000mg钾质，尤其是肾丝球过滤率跌到45分或以下，排钾功能有问题，可引发高血钾，导致心律不正，甚至有猝死风险。肾病病人应选择低钾蔬果，即是每100g含低于100mg钾质。

推介8大护肾抗发炎食物

洪永祥医生推介多种护肾食物，包括适合肾病患者食用的低钾水果，部分食物更有强大抗氧化力，有助保护肾脏，避免功能退化。

护肾水果⬇⬇⬇

护肾食物：低钾水果

1. 蓝莓

护肾作用：富含花青素，含量是绿茶的10倍，又含有膳食纤维，不管肾脏好不好都应多吃。

2. 苹果

护肾作用：含有苹果多酚、绿原酸及膳食纤维，有助抗发炎及维持肾功能

建议：吃苹果时连皮吃，因果皮的植化素及膳食纤维更高。

3. 菠萝

护肾作用：富含膳食纤维、维他命C及E，更含有菠萝酵素，能够帮助消化，避免出现便秘及消化不良，而导致尿毒被肠道吸收。

建议：选择比较酸的，钾含量较低。

护肾蔬菜及保健品⬇⬇⬇

护肾食物：高抗氧化食物

1. 洋葱

护肾作用：富含类黄酮，抗氧化能力优秀，且含有膳食纤维。

其他保健作用：每天吃25至50g洋葱可降血糖，改善糖尿病。

建议：最好煮熟吃。

2. 大蒜

护肾作用：富含大蒜素，抗氧化能力很好，且含有膳食纤维。

其他保健作用：防癌。

建议：煮熟后大蒜素会流失，建议生吃；不过胃痛患者最好煮熟才吃。

3. 芽菜

护肾作用：肾病饮食须限蛋白，避免增加肾脏负荷，而豆类在所有蛋白质食物当中产生的尿毒素最少，对肾脏最友善；而且芽菜在豆类当中，膳食纤维最高。

4. 羽衣甘蓝

护肾作用：富含铁和钙，钙质甚至比牛奶更高50%，非肾病患者保护肾脏可多吃。

注意：属于绿色叶菜，钾含量高，肾病患者须用水灼过才能吃。

5. 鱼油

护肾作用：富含多元不饱和脂肪酸Omega-3，当中的EPA有助促进循环，DHA可降低胆固醇及三酸甘油酯；又因为肾病患者需要限蛋白，不能吃太多鱼肉，改为吃鱼油来补充Omega-3。

