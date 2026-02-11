年糕热量排行榜出炉！营养师揭黄金糕为卡路里「炸弹」马蹄糕最轻盈 附3大消滞贴士

新年食年糕是每年的指定动作，但吃错恐防体重跟住「糕」升！有注册营养师拆解7款贺年糕点热量，揭开了黄金糕、椰汁年糕最高卡，吃2件相等于1.5碗饭，马蹄糕成低卡之选；更推介了3大消滞良方，助大家健康过新年！

吃2件年糕=1碗半饭？比拼7款贺年糕点热量

农历新年吃了多少糕点？注册营养师Jim Lau曾在Facebook专页发文，提醒大家要聪明选择贺年糕点，注意热量，以免体重跟著「步步糕升」。他列出7大常见贺年糕点，比较其热量、脂肪及糖分。

7大年糕热量排行榜（以2件糕点120g计算）

7大贺年糕点热量、脂肪及糖分比较（以2件糕点120g计算）

1. 椰汁糕

热量：321kcal

脂肪：9.6g

糖分：39g

2. 黄金糕

热量：332kcal

脂肪：12g

糖分：23g

3. 芋头糕

热量：205kcal

脂肪：4g

糖分：4g

4. 黑糖糕

热量：187kcal

脂肪：1g

糖分：34g

5. 枣皇糕

热量：180kcal

脂肪：2g

糖分：24g

6. 萝卜糕

热量：132kcal

脂肪：7g

糖分：4g

7. 马蹄糕

热量：98kcal

脂肪较低

糖分：9.6g



若换算成白饭的热量，1碗白饭热量约为220kcal，吃2件传统糕点，又等于吃了多少碗饭呢？

约1.5碗白饭：椰汁年糕、黄金糕

略少于1碗白饭：芋头糕、黑糖年糕、枣皇糕

约半碗白饭：萝卜糕

少于半碗白饭：马蹄糕

外表呈蜂巢状的黄金糕竟是热量陷阱？Jim Lau解释，黄金糕高脂高卡的原因，其实由于制作时需要加入大量椰浆。另外，萝卜糕看似最低卡，但若加入较多腊味，热量亦会随之升高。他建议可自制贺年糕点，全部材料分量可以自行控制，因而能够做出热量较低的糕点。

新年食滞后3招消滞 吃甚么水果有效？

过年时几乎每餐都是传统糕点及贺年菜，对肠胃是极大的负担。Jim Lau接受《星岛头条》访问，介绍消滞食物及功效。万一吃滞了，以下3种食物和饮品都是消滞良方，吃1种新年应节水果也有效解腻？Jim Lau指出，柑、梳打水及清茶可促进消化系统运作，带动肠道蠕动，因此可纾缓肠胃不适，同时具通便之效。亦因为它们是常见食物，一般没有太大禁忌，大家都可以安心食用。

资料来源：Jim Lau - 注册营养师（获授权转载）

