年糕热量排行榜出炉！营养师揭黄金糕为卡路里「炸弹」马蹄糕最轻盈 附3大消滞贴士

保健养生
更新时间：21:30 2026-02-11 HKT
发布时间：21:30 2026-02-11 HKT

新年食年糕是每年的指定动作，但吃错恐防体重跟住「糕」升！有注册营养师拆解7款贺年糕点热量，揭开了黄金糕、椰汁年糕最高卡，吃2件相等于1.5碗饭，马蹄糕成低卡之选；更推介了3大消滞良方，助大家健康过新年！

吃2件年糕=1碗半饭？比拼7款贺年糕点热量

农历新年吃了多少糕点？注册营养师Jim Lau曾在Facebook专页发文，提醒大家要聪明选择贺年糕点，注意热量，以免体重跟著「步步糕升」。他列出7大常见贺年糕点，比较其热量、脂肪及糖分。

7大年糕热量排行榜（以2件糕点120g计算）

7大贺年糕点热量、脂肪及糖分比较（以2件糕点120g计算）

1. 椰汁糕

  • 热量：321kcal
  • 脂肪：9.6g
  • 糖分：39g

2. 黄金糕

  • 热量：332kcal
  • 脂肪：12g
  • 糖分：23g

3. 芋头糕

  • 热量：205kcal
  • 脂肪：4g
  • 糖分：4g

4. 黑糖糕

  • 热量：187kcal
  • 脂肪：1g
  • 糖分：34g

5. 枣皇糕

  • 热量：180kcal
  • 脂肪：2g
  • 糖分：24g

6. 萝卜糕

  • 热量：132kcal
  • 脂肪：7g
  • 糖分：4g

7. 马蹄糕

  • 热量：98kcal
  • 脂肪较低
  • 糖分：9.6g


若换算成白饭的热量，1碗白饭热量约为220kcal，吃2件传统糕点，又等于吃了多少碗饭呢？

  • 约1.5碗白饭：椰汁年糕、黄金糕
  • 略少于1碗白饭：芋头糕、黑糖年糕、枣皇糕
  • 约半碗白饭：萝卜糕
  • 少于半碗白饭：马蹄糕

外表呈蜂巢状的黄金糕竟是热量陷阱？Jim Lau解释，黄金糕高脂高卡的原因，其实由于制作时需要加入大量椰浆。另外，萝卜糕看似最低卡，但若加入较多腊味，热量亦会随之升高。他建议可自制贺年糕点，全部材料分量可以自行控制，因而能够做出热量较低的糕点。

新年食滞后3招消滞 吃甚么水果有效？

过年时几乎每餐都是传统糕点及贺年菜，对肠胃是极大的负担。Jim Lau接受《星岛头条》访问，介绍消滞食物及功效。万一吃滞了，以下3种食物和饮品都是消滞良方，吃1种新年应节水果也有效解腻？Jim Lau指出，柑、梳打水及清茶可促进消化系统运作，带动肠道蠕动，因此可纾缓肠胃不适，同时具通便之效。亦因为它们是常见食物，一般没有太大禁忌，大家都可以安心食用。

延伸阅读：斋菜易致肥？营养学家欧倩怡教整健康贺年斋煲 低脂低卡适合三高人士 附食谱

 

资料来源：Jim Lau - 注册营养师（获授权转载）

