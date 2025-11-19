消委会保暖内衣｜15款保暖内衣越洗越暖最平$99 Uniqlo/Bossini/鸡仔唛上榜

消委会保暖内衣推介名单｜本港冷锋来袭，天文台指本日（19日）气温最低恐跌至13°C，呼吁市民要注重保暖！消委会曾实测市面上20款保暖内衣。结果发现，有15款保暖内衣经洗濯后，保暖效果反而更好，大众熟悉的「Uniqlo」、「鸡仔唛」等品牌也上榜，最便宜1款只需HK$99！

消委会保暖内衣｜15款越洗越暖6款暖20% 最平$99

根据《选择月刊》第495期测试报告，消委会测试了市面20款保暖内衣，声称有保温、保暖、防寒效能的长袖内衣。当中男装和女装各10款；有15款为日常穿著，另外5款声称适合运动或户外活动时穿著。结果发现，保暖度、排汗、快干及耐用度等测试项目表现参差，保暖程度悬殊。不过，有5款内衣整体表现理想，总评获4.5星。

保暖度测试方面，消委会把保暖内衣洗濯30次后，测量其布料的热阻，并记录在洗濯前后保暖效果的变化。结果发现，有15款在洗濯后保温值上升，其中有6款暖20%或以上，而升幅最高的1款保温值大增1.8倍。到底是否越贵的才会越保暖？

根据消委会测试结果，以下6款保暖内衣的保暖值升幅20%或以上：

「Thermowave」Originals Active Base Layer (Men's)：0.10clo升至0.28clo

「Gunze」Hotmagic 柔らか温か MH1609：01.2clo升至0.18clo

「Topvalu」Peace Fit 瞬间温感男装 V领长袖/TV158SA2347H：0.12clo升至0.19clo

「Bossini」Ztay Warm 男装圆领T恤：0.14clo升至0.18clo

「Uniqlo」极暖 Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt：0.17clo升至0.22clo

「鸡仔唛」心肤吸女装圆领：0.19clo升至0.23clo

消委会指出，保暖值升幅最高的是「Thermowave」，虽然在洗濯前其平均保温值是20款之中最差的，不过经洗濯后，平均保温值相差0.18clo，保温效果跃升至前3名。整体表现方面，总评同为4.5星的保暖内衣中，最便宜的仅售$99，最贵的则为$360。

消委会教选购保暖内衣 日常/运动/户外活动穿哪款？

日常穿著、运动或户外活动时，应选择哪款内衣？消委会根据保暖内衣透气、排汗快干、保暖度、耐用等方面的表现，有以下建议：

消委会保暖内衣｜日常内衣推介名单

消委会推介以下9款女装及男装保暖内衣，于平日穿著时，透气、排汗、耐用、保暖等方面也分别也不错的表现：

消委会保暖内衣｜运动/户外活动底层衣名单

做运动时最怕局促，难排汗。消委会推介以下5款女装及男装保暖内衣，若于运动或进行户外活动时穿著，排汗快干表现及耐用表现也不错：

消委会保暖内衣｜5大因素影响保暖功能

为何有些内衣洗濯后保暖能力不跌反升？消委会解释，这可能是由于样本经多次洗濯后，布料的蓬松度增加有关。

消委会指出，布料蓬松度增加，令纤维间能保存更多空气，防止热量流失。又举例指，绒毛布料比一般布料保暖性好，因为绒毛之间能保存一定厚度的空气层。

此外，衣物的保暖性能亦与纤维材质、编织密度、布料厚度、表面是否起绒等有密切关系。消委会指，布料越厚越重、纱线密度越高的内衣，保暖功效越优秀，又建议可选择羊毛、绒毛、莫代尔等材质。

