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顺德隐世鸡煲被起底︱网民不听劝「斗气」式光顾 老板累到现「生无可恋」样

湾区时事
更新时间：07:30 2026-04-05 HKT
发布时间：07:30 2026-04-05 HKT

广东顺德有「嫌钱腥」食肆，虽然有博主遮样介绍仍被网民「起底」，引致大量食客拥去光顾，老板即使一再呼吁「唔好去」，甚至「食咗可能肚屙」，但网民却「我偏要去」，令老板做不停，累至腰痛，露出生无可恋的样子，要急召各方亲戚紧急救亡。

要博主遮样拍片忧店红人忙

抖音知名美食博主刘雨鑫，3月25日介绍了一间位于顺德的隐世鸡煲店，片中的男店主当时已表明怕店红人忙太辛苦，要求「不准拍得太好」，又要求遮样及不提店名。此外，因他家的鸡煲汤底加了药材，男店主还恐吓「人湿（吃了)便会拉肚子」、「反正不是我问题」，希望打消刘雨鑫拍片介绍。

影片上架后，至发稿时已累计被转发56.1万次、122.9万点赞及7万条留言，有网民起底该鸡煲店，令「莫氏鸡煲」在网上爆红。


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大量网民乘兴在这几天假期，涌到莫氏鸡煲进餐，令男店主斩鸡斩到手软。《潇湘晨报》报道，3日晚11时多，莫氏鸡煲老板已累到喘气，不断向媒体说「顺德周围都是吃的，不要只盯著莫氏鸡煲」。

开「分身」唱衰自己失败

甚至企图自我拉黑，谎称「我们的鸡不好吃的，是冰冻鸡来的」，希望网民不要前往。他强调，不希望鸡煲店太红，因太多生意会令他很辛苦，「不知道这波（流量)会持续多久，最好明天就过去」。

为了把生活回到正常，老板还命令家人另开社群平台开「小号」（港称分身），「唱衰」自己的鸡煲难吃又贵是黑店，但迅即被网民识破「我偏要来」。

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为应付突然暴增的生意，老板只好急召在外地的儿子、儿媳及其他亲戚临时帮忙，但老板仍然劳累得没了半条人命，说话气若游丝，腰痛得半死，他透露，自从被曝光后，每晚做到凌晨2时才能清洁完毕，每天只能睡3、4小时。

网民也留言同情累瘫的老板，「看著都累了，还要一直被采访」、「限号限时咯 搞那么累」、「感觉快晕倒了」、「网红店都是一阵风，强风过后就好了」。

 

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