Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上注意︱广州「5.1」早茶新规 现制点心须24小时内食用

湾区时事
更新时间：09:16 2026-04-03 HKT
发布时间：09:16 2026-04-03 HKT

饮早茶，食点心，是广东人传统文化。广州近日公布将在5月实施早茶新规定保障消费者权益，包括列明茶位收费、传统现制点心要在24小时内食用等。

要明码实价标明收茶位费

据内媒报道，广东省第十四届人民代表大会常务委员会3月26日批准《广州早茶传承保护规定》（规定），现予公布，自2026年5月1日起施行。


相关新闻：预制菜「国标」保质期最长1年 卫健委：非中央厨房制作 禁用防腐剂

《规定》要求，业要在在菜单上或者以其他显著方式，向消费者明示早茶食品以传统方式现场制作或者非传统方式制作。销售以传统方式现场制作和非传统方式制作的同一种早茶食品，可以实行不同价格。

其中，以传统方式现场制作的早茶食品，从食品制成到提供食用时间不超过24小时；因传统技艺制作需要超过24小时的，由市餐饮相关行业协会等予以明确。

相关新闻：广东茶位费常爆争议 市监局拟规定点餐前明示

新规下，酒楼也如收取茶位费，需要明码标价，并应提供红茶、绿茶、乌龙茶等多款选择。

广州市人大常委会法工委负责人表示，手工现做现售、不鲜不食是广州传统早茶「非物质文化遗产特征」的重要表现，也是区分传统现场制作和非传统制作的核心界限。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT