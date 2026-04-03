北上注意︱广州「5.1」早茶新规 现制点心须24小时内食用

饮早茶，食点心，是广东人传统文化。广州近日公布将在5月实施早茶新规定保障消费者权益，包括列明茶位收费、传统现制点心要在24小时内食用等。

要明码实价标明收茶位费

据内媒报道，广东省第十四届人民代表大会常务委员会3月26日批准《广州早茶传承保护规定》（规定），现予公布，自2026年5月1日起施行。



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《规定》要求，业要在在菜单上或者以其他显著方式，向消费者明示早茶食品以传统方式现场制作或者非传统方式制作。销售以传统方式现场制作和非传统方式制作的同一种早茶食品，可以实行不同价格。

其中，以传统方式现场制作的早茶食品，从食品制成到提供食用时间不超过24小时；因传统技艺制作需要超过24小时的，由市餐饮相关行业协会等予以明确。



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新规下，酒楼也如收取茶位费，需要明码标价，并应提供红茶、绿茶、乌龙茶等多款选择。

广州市人大常委会法工委负责人表示，手工现做现售、不鲜不食是广州传统早茶「非物质文化遗产特征」的重要表现，也是区分传统现场制作和非传统制作的核心界限。