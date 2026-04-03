北上注意︱广州「5.1」早茶新规 现制点心须24小时内食用
更新时间：09:16 2026-04-03 HKT
发布时间：09:16 2026-04-03 HKT
发布时间：09:16 2026-04-03 HKT
饮早茶，食点心，是广东人传统文化。广州近日公布将在5月实施早茶新规定保障消费者权益，包括列明茶位收费、传统现制点心要在24小时内食用等。
要明码实价标明收茶位费
据内媒报道，广东省第十四届人民代表大会常务委员会3月26日批准《广州早茶传承保护规定》（规定），现予公布，自2026年5月1日起施行。
相关新闻：预制菜「国标」保质期最长1年 卫健委：非中央厨房制作 禁用防腐剂
《规定》要求，业要在在菜单上或者以其他显著方式，向消费者明示早茶食品以传统方式现场制作或者非传统方式制作。销售以传统方式现场制作和非传统方式制作的同一种早茶食品，可以实行不同价格。
其中，以传统方式现场制作的早茶食品，从食品制成到提供食用时间不超过24小时；因传统技艺制作需要超过24小时的，由市餐饮相关行业协会等予以明确。
相关新闻：广东茶位费常爆争议 市监局拟规定点餐前明示
新规下，酒楼也如收取茶位费，需要明码标价，并应提供红茶、绿茶、乌龙茶等多款选择。
广州市人大常委会法工委负责人表示，手工现做现售、不鲜不食是广州传统早茶「非物质文化遗产特征」的重要表现，也是区分传统现场制作和非传统制作的核心界限。
最Hit
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT