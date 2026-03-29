北上注意︱广东多地发冰雹暴雨警告 广州或有龙卷风︱有片

广州受强对流天气影响，早上出现大暴雨及冰雹。天文台对广东多地发冰雹及暴雨预警，广州部份地或有龙卷风。

据「广州天气」，广州市花都区气象部门公布，上午近9时至少两处接获冰雹报告，呼吁居民外出时遇到剧烈天气要到安全的室内地方躲避。

截至下午3时，广东共有23个市县雷雨大风预警信号生效中；另外还有15个暴雨预警信号、16个冰雹橙色预警信号生效中。

受肇庆、佛山方向强雷雨云团移近影响，预计未来1至3小时广州市区有暴雨，累积雨量30-50毫米，并有8至10级阵风、强雷电和局地冰雹，有地区可能出现龙卷风。

「广东天气」预计，3月29至31日，粤北和珠江三角洲中北部市县先后有大雨局部暴雨或大暴雨，并伴有8至10级短时大风、冰雹等强对流天气。至4月1日，广东全省降水明显减弱，全省大部有小雨局部中雨。