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北上注意︱黑猪肉被揭4个月前屠宰 深圳山姆涉急冻肉当冰鲜出售

湾区时事
更新时间：10:39 2026-03-21 HKT
发布时间：10:39 2026-03-21 HKT

颇受港人欢迎的内地山姆超市疑以急冻猪肉充当冰鲜肉出售。深圳有女网民发现，日前在深圳山姆店买的黑猪内，经二维码发现是2025年11月9日屠宰，质疑有人将急冻猪内解冻后当作冰鲜肉卖。事主投诉后，原供消费者检查的「溯源资讯」已消失。

据「智慧海都」报道，深圳民众姜女士日前发帖，指在18日于深圳山姆会员店（前海店）购买了冰鲜黑猪肉，回家后扫商品的二维码，发现黑猪肉是的「活猪接收日期」和「屠宰日期」，均是2025年11月9日。

相关新闻：深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入

姜女士质疑，山姆将急冻猪肉解冻后，充作冰鲜肉发售。

深圳山姆被质疑将急冻肉当作冰鲜肉卖。智慧海都
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深圳山姆被质疑将急冻肉当作冰鲜肉卖。智慧海都
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深圳山姆被质疑将急冻肉当作冰鲜肉卖。智慧海都
深圳山姆被质疑将急冻肉当作冰鲜肉卖。智慧海都

姜女士指，向山姆方面投诉后，有工作人员称可以退货，解释「冷鲜肉（冰鲜肉）有120天保质期」。

一般来说，冷鲜肉需全程0-4℃冷链，保质期仅几天，不可能存放百余天；而冷冻肉在-18℃以下储存，保质期则可达数月。

当姜女士提出冰鲜肉保质期只有数天时，该山姆工作人员即改口，指是「溯源码未更新」。

19日，姜女士再次扫猪肉的二维码，发现页面中的「食品溯源信息」已消失。

媒体向山姆客服查询事件时，对方指已记录问题，后续有人处理。

北京德恒（福州）律师事务所林倩指，隐匿数个月前的屠宰日期，仅标注当天的「包装日期」来当新鲜肉品出售，已涉嫌是欺诈行为。

 

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