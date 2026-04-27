专栏 非帆征途｜鲨鱼队出国受训
更新时间：10:36 2026-04-27 HKT
发布时间：10:36 2026-04-27 HKT
发布时间：10:36 2026-04-27 HKT
笔者知道香港游艇会的教练们，早前带着一班鲨鱼竞赛队（下称：鲨鱼队）队员，到位于泰国芭堤雅的皇家瓦鲁纳游艇俱乐部，进行一场为期12日的训练营。
鲨鱼队今次共有3支队伍参加训练营，分别为乐天小帆船队、ILCA型帆船队和29人型帆船队。在训练营期间，各支队伍除了进行水上训练，也有跟当地的水手进行了交流和友谊赛，见识了双方的水平。皇家瓦鲁纳游艇俱乐部的对出海面的浪比较大，对一班鲨鱼队来说也是个挑战。
香港游艇会多年来都会安排海外训练和比赛给鲨鱼队的队员，让他们吸收更多海外训练的经验和提升技能。事实上，在东北季候风的帮助下，香港冬季时份的风及浪一般比较适合玩帆船运动，因此大家会留意到帆船赛季每年都是9月至5月期间进行，暑假时间一般较为风平浪静，比较适合新手学帆船。香港在4月开始天渐渐转热，即将踏入夏季，开始转风势，到海外训练便最适合不过。
鲨鱼队平常在港的训练非常密集，一般星期六、日都有训练，难得可以出国受训，除努力训练外，他们也把握时间放松，玩室内高卡车，尽情享受复活节假期。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]
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