专栏 体坛杂论｜重召樊振东逼在眉睫

中国队于正在澳门举行的乒乓世界杯，派出5人出战男单赛事，只有王楚钦一人成功闯过16强，成绩惨不忍睹；令到笔者不得不重提征召樊振东出战世界乒乓球团体锦标赛一事。以目前中国男队的实力要在世锦赛夺冠实在不稳阵，而世锦赛4月28日便在英国伦敦展开，故重召樊振东归队一事已经逼在眉睫，希望国家体育总局和乒乓球协会高层尽快作出决定。

王楚钦独力难支

笔者之前已经在这里讨论过樊振东回归中国队的问题，而在王励勤接任中国乒乓球协会主席之后，这个话题亦在国内广泛讨论；但王励勤一直采取回避态度，总是说仍在讨论之中。外间都知道樊振东的退下是中国队一贯球员更替，要重召樊振东归队难免会影响到新一代球员汲取大赛经验和接班。不过，以中国男队目前情况，尤其在澳门世界杯的惨淡战绩，破格重召樊振东回来救忙亦是上佳选择。

今次澳门世界杯中国派出5人出战男单，梁靖昆、周启豪与陈垣宇同样于分组赛出局，而温瑞博于16强遭中华台北的林昀儒淘汰，仅余王楚钦一人成功闯过16强。至于之前被睇好的林诗栋因伤缺席这项比赛，世锦赛即使能够复出，比赛状态亦成疑问。网民亦指中国新生代不可靠：「林志高、梁晴昆老是输球，林诗栋仍挑不了大梁，只靠王楚钦一人难形成坚强的战斗力。」故笔者希望体育总局可以接受樊振东回归，协助球队度过目前的难关，全力于世锦赛争冠。 丹尼神