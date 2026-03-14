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专栏 运动医道｜简单方法判断「富贵包」

专家点睇
更新时间：08:00 2026-03-14 HKT
发布时间：08:00 2026-03-14 HKT

上期提过富贵包因生活习惯和姿势问题而产生，其实小部分患者会因为个别病症或用药，例如颈部甲状问题，贺尔蒙失调，长期服用类固醇等，而令身体有其他副作用包括身形变肥，当脂肪集中积聚在后颈时，因而出现」富贵包」。
另一方面，在中医的角度，出现富贵包有可能是反映身体的阳气功能失常。这是因为我们的脊柱属于督脉之一，大椎穴附近位置。当阳气功能减弱，阴性的物质积堆在颈椎，导致气血瘀阻，便会令骨质增生，脂肪沉积，因而出现富贵包。
「富贵包」不止影响外观，对健康也有相当的危害，首先由于肌肉紧张、结缔组织增生，已经可能令颈后和肩部产生疼痛，甚至影响睡眠和日常生活。颈椎生理曲度亦因此而改变，活动幅度包括转头、低头、仰头、侧头等动作亦受影响，自然感到僵硬或角度受限，这样容易增加颈椎病的发生风险，导致颈椎间盘退化突出、骨质增生，神经及血管因而受压引起头痛、头晕、视力模糊、手麻等症状。

中医角度：阳气功能降

如果想知道你是否有「富贵包」，可以简单用以下方法作初步判断，当然见你的家庭医者一定是最好的诊断。
站姿观察法，放松身体脊椎，不要绷紧四肢，双脚伸直站立，双脚张开，与肩同宽，脚趾向前，不可八字或入字脚，看看颈部后面中央与肩膀交界处是否有明显硬块状的凸起，这可能就是「富贵包」。
如果见不到肿包，贴墙再站，双脚仍然张开，与肩同宽，将身体的头部、背腰部、臀部、双腿贴在墙上，如果头后部不能贴墙，颈部肩部交界处又有明显的凸起肿包，「富贵包」应该存在。
再检查颈姿势，有没有偏左或偏右，再看看颈部活动是否足够，前后弯（各自大约80度），侧弯（要多过45度），左右转动（大约80度）。
当然如果懂得按压颈关节，看看有没有压痛，触摸检查时，先用手沿第七颈椎向下滑动，看看有硬块否？是否压痛？再按压颈后部的左右两旁，看看颈部的脊椎关节是否有压痛。
郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士
查询：[email protected]

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