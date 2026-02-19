专栏 非帆征途｜为Tiger「单挑」离岸赛加油
更新时间：14:06 2026-02-19 HKT
发布时间：14:06 2026-02-19 HKT
发布时间：14:06 2026-02-19 HKT
一级离岸赛「2026年劳力士中国海帆船赛」即将开赛，之前跟大家提过有位朋友将以很特别的方式参赛，他就是前港队代表莫俊杰（Tiger），他将以一个人一只船的方式参赛，成为香港史上首位以单人帆船参加离岸赛的人。
笔者认识的Tiger是一个很喜欢挑战自己的人，当知道他以单人帆船挑战离岸赛时，都忍不住笑他「疯狂」。大家要知道「劳力士中国海帆船赛」航程长达565海里，一般船队需要3至4天才完成赛事，因此大部分船队都有至少10名船员，在船上分工合作。
今次的挑战意味着他要一个人负责起全队船队的职责：上帆落帆、调校帆的角度以控制船和速度、掌舵控制船的方向、分析数据、调整战略及战术等等。除了必须非常熟悉每一个岗位的运作，更大的难题是因为参赛期间船只不会停泊和落锚，因此其他船队以轮更方式轮流休息。
问Tiger打算如何休息的时候，他笑说一开头在香港水域范围内是最困难的，因为需要避开鱼网和船只，之后离开香港水域后，便可以把睡眠时间分段休息，每10至30分钟起一次身，确保不会撞到障碍物。
为了适应在海上的休息时间，Tiger也要练习睡觉，他笑说自己已经开始日夜颠倒。同时，他也加紧出海练习夜间航行，目标储够1000海里，累积更多经验。
3月4日便正式开赛，一起为Tiger加油！
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]
