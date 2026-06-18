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世界杯2026│多款独特臂章彰显球员身份成就 C朗、美斯戴定制「传奇」臂章

足球世界
更新时间：19:13 2026-06-18 HKT
发布时间：19:13 2026-06-18 HKT

美加墨世界杯每位球员的球衣，左右臂位置都各有比赛臂章，此外国际足协同时新增了多个独特的纪念刺绣臂章，彰显球员的相关成就。例如巨星美斯和C朗拿度右臂上的「Legacy」传奇章，就是参加5届决赛周或以上的球员独有，同时还有世杯金球奖、金手套奖专属章，以及首次参加决赛周的「地标」新人章。

美加墨世界杯今届多款独特臂章彰显球员身份成就。Footy headlines网上图片
美加墨世界杯今届多款独特臂章彰显球员身份成就。Footy headlines网上图片

5人有定制「传奇」臂章

国际足协在今届世杯搞搞新意思，加入多款独特刺绣臂章，放在赛事的臂章下方，彰显球员的身份和成就。其中一款是「Legacy」传奇章，给予参加5届世杯或以上的球员，今届就有5人戴上此传奇章，包括美斯、C朗拿度、莫迪历、纽亚、长友佑都，5人的臂章会因为不同国家而有对应的颜色，以及个人肖像剪影。

C朗拿度定制「传奇」臂章。法新社
C朗拿度定制「传奇」臂章。法新社

「地标」章、世杯金手套章、世杯金靴章各有特色

另外还有世杯金靴章，顾名思议是给予曾取得世杯金靴的球员，3位得到此款绣章的球员就是哈利卡尼、基利安麦巴比和占士洛迪古斯；而世杯金手套章就是曾夺得此奖项的门将独有，达美安马天尼斯、纽亚和泰拔高图尔斯就是佩带此臂章出场。同时首次参加世杯决赛周的球员，则有「Debut」(地标)章。

美斯定制「传奇」臂章。法新社。法新社
美斯定制「传奇」臂章。法新社。法新社

冠军球队戴金色臂章

而球衣本身的左右臂赛事臂章，亦有不同款色。右手世杯logo臂章，正常是黑色，但7支过去曾赢得世杯的冠军球队，就戴上金色特别臂章，包括巴西、德国、阿根廷、法国、乌拉圭、西班牙和英格兰。

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