世界杯2026｜曾连续两届分组赛耻辱出局 德国战车明晨斗新军冀扫阴霾

「日耳曼战车」德国队将于周一（14日）凌晨1时亮相今届美加墨世界杯，首战迎来赛事新军库拉索。连续两届世杯皆于分组赛黯然出局的德国队，今届誓要一扫阴霾，面对实力次一级的对手，众将对胜利虎视眈眈，力图以一场大胜重振声威。

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四星战车中魔咒 连续两届分组赛下马

德国队贵为世界足坛传统班霸，曾四度勇夺世界杯冠军（1954、1974、1990及2014年），夺冠次数仅次于五届盟主巴西，与意大利并列第二。然而，自2014年巴西世杯决赛加时击退阿根廷、第四度捧起大力神杯后，这支「四星」球队仿佛耗尽运气，随后两届赛事均草草收场。

2018年俄罗斯世杯，以卫冕之师姿态出战的德国队与南韩、墨西哥及瑞典同组，本以为出线毫无悬念，岂料首战即以0:1不敌墨西哥遭遇滑铁卢；纵使次仗力拼下以2:1险胜瑞典，但最后一轮分组赛竟爆大冷以0:2不敌南韩，最终小组垫底耻辱出局。

到了2022年卡塔尔世杯，卷土重来的德国队与日本、西班牙及哥斯达黎加同组。无奈球队重蹈覆辙，首战面对亚洲劲旅日本以1:2反胜为败首战触礁；次仗与西班牙踢成1:1平手。即使最后一轮以4:2击败同组实力最弱的哥斯达黎加，但由于西班牙首战曾狂数哥军7:0，德国最终在同分下因「得失球差」不及对手，连续两届无缘晋级淘汰赛。

亿元「双核」驱动 拜仁班底誓洗颓风

今届世杯，德国与库拉索、厄瓜多尔及科特迪瓦同编一组，实力鹤立鸡群，大有首名出线之势。为洗脱过去两届的屈辱，今届德国队精锐尽出，阵中坐拥25名效力五大联赛的球员，总身价高达9.47亿欧元。在两名「亿元先生」域斯（Florian Wirtz）及穆斯亚拿（Jamal Musiala）的「双核」驱动下，这支以拜仁慕尼黑为班底的战车，盘扭与传控能力大增。

对手库拉索作为今届四大新军之一，虽然阵中不乏旅欧球员，但整体实力有限，早前热身赛更曾受制于国足净吞两蛋。今仗强弱悬殊，德国众将势必把握机会「数糊」谷起状态，力争一场大胜打响头炮。