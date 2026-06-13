世界杯2026│施利拿连后备出场124秒即入波 加拿大教练激将法成功

美加墨世界杯主办国之一加拿大周五(12日)登场，在落后一球下逼和波斯尼亚1:1，收录队史于世杯决赛周第一分。该队射手施利拿连(Cyle Larin)后备出场124秒即入波做抢分功臣，教练马殊(Jesse Marsch)应记一功，他选择于76分钟第二次换人时才换入前者让其攻有饥荒感，还对这名修咸顿前锋称要接受做替补的角色，这套激将法起用作拿连出场即大爆发。

第2次换人才让拿连上阵

加拿大半场落后0:1，教练马殊于61分钟首次换人，一口气换入3名球员，但没有派上大军名单上入球第2多的施利拿连。马殊到76分钟第2次换人时，才安排拿连出场，这名刚球季下半季为英冠修咸顿出场22次攻入9球的射手，出场124秒就破网率队追和1:1，并成为2014年以来世杯后备出场最快取得入球的球员。

124秒入波 马殊激将法奏效

施利拿连入替即大爆发取得第31个国家队入球，教练马殊的激将法奏效，他透露当时的情况：「我知道拿连因为没有正选而不开心，我们简单倾过这件事，我对他说『你在修咸顿度过了很出色的球季，不管正选还是后备，你每场都有影响力，但你现在必须接受后备这个角色』。」马殊更指他没有在首批换人时安排拿连出场，而是等到更后时间才行动，这做法相当成功。

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马殊：我叫他接受后备这角色﹗

马殊亦满意道：「我们做出的换人行动产生很大影响，这些决定是不错的。我要让球队、球员都有信心，确保无论在战术、心理还是精神层面，都以我们想要的方式去完成比赛。」

马殊的激将法奏效。路透社

马殊的激将法奏效。路透社

马殊的激将法奏效。路透社