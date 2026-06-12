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世界杯2026│墨西哥「Sam哥」奥祖亚无出场仍展领袖风范 承认岁月不饶人甘做后备

足球世界
更新时间：11:24 2026-06-12 HKT
发布时间：11:24 2026-06-12 HKT

美加墨世界杯周四(11日)正式展开，主办国之一墨西哥在A组首轮旗开得胜，主场2:0击败南非取开门红。第6次出战决赛周的「Sam哥」奥祖亚(Guillermo Ochoa)今场做后备没有上阵，连续11场为墨西哥于世杯比赛正选出场的纪录告一段落，但他仍展领袖风范向后辈教路，并承认岁月不饶人，甘愿做后备。

奥祖亚积极指导后辈

奥祖亚过去几届世界杯都是墨西哥首席门将，赛前已连续11场世杯比赛都为球队正选出场。然而40岁的他已退居后备，但他仍展现领袖风觉，热身时一直指导26岁的正选门将鲁尔兰祖，传援经验，饮水暂停期间亦向队友教路，没有出场仍积极参与赛事。

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「Sam哥」：岁月不饶人，后辈的天下﹗

「Sam哥」赛后指不介意做后备：「时代变了，我正处于职业生涯新阶段。我必须承认，我不再是以前的那个我了。岁月不饶人，后辈们正全力冲刺。能够以球员身份参加这届世界杯，我仍然感到幸福。」虽然没有出场，但奥祖亚第6次参加世杯创下历史，与当今两大天王C朗拿度和美斯看齐，但仍谦称不可与两人相比：「他们两位是非凡的球员，为足球运动做出不可思议的贡献，我并没想过要和他们平起平坐。但至少在世杯参赛次数这一纪录上，我的名字与他们一起载入史册。」

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