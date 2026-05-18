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西甲｜利云度夫斯基鲁营最后探戈泪洒主场 4年狂轰199球缔造传奇

足球世界
更新时间：15:49 2026-05-18 HKT
发布时间：15:49 2026-05-18 HKT

波兰神锋罗拔利云度夫斯基（Robert Lewandowski）迎来巴塞隆拿生涯的主场绝唱！在周日的西甲联赛中，巴塞主场以3:1击败皇家贝迪斯，不但创下全季主场全胜的历史新纪录，全场焦点更落在季后离队的「罗拔仔」身上。这位效力4年的首席射手在比赛尾段被换出时不禁泪洒球场，赛后更发表感人宣言，直言会永远将巴塞留在心中。

效力4年巴塞隆拿的利云度夫斯基在比赛尾段被换出时不禁泪洒球场。路透社
效力4年巴塞隆拿的利云度夫斯基在比赛尾段被换出时不禁泪洒球场。路透社

队友让出队长臂章致敬

今仗巴塞以3:1轻松取胜，并成为西甲史上首支在38场制赛季中达成主场19战全胜霸业的球队（皇家马德里曾于1985-86赛季在34场制下达成主场全胜）。巴塞为向罗拔利云度夫斯基致敬，今仗让他戴上队长臂章出战。队友拉芬夏透露，这是他与朗奴阿拿奥祖（Ronald Araujo）及柏迪（Pedri）共同的决定：「自他(罗拔)加盟以来贡献良多，这是我们能为他做最起码的事，能与他共享这时刻是种荣幸。我们都希望能助他取得入球，但最重要的是我们对他的感情。」

激动落泪：永远将巴塞留在心中

比赛最令人动容的一幕发生在85分钟，当利云度夫斯基被换出时，他难掩激动情绪当场落泪，并在比赛末段多次步出后备席向主场球迷挥手致意。
赛后，他向全场球迷深情告别：「对我来说，这是非常激动和艰难的一天。当我来到这里时，我知道这是一家伟大的球会，但全靠你们的爱，让这一切变得不可思议。从第一天起我就有家的感觉，我永远不会忘记你们高呼我名字的时刻。能为这家球会效力是我的荣幸，这4年里我们经历了伟大时刻，我感到非常自豪。我向球场道别，但我会永远将巴塞留在心中。一日巴塞，终身巴塞。」

4年狂轰199球 领军重夺霸权

回顾2022年，利云度夫斯基从拜仁慕尼黑加盟时，巴塞已连续3年无缘西甲冠军，且美斯刚离队不久。在罗拔的领军下，巴塞近4年内3度夺得西甲冠军，并赢得1次西班牙杯及3次西班牙超级杯。
在效力巴塞的192场比赛中，这位波兰神锋狂轰惊人的199球（平均每118分钟入一球），其中西甲占82球、欧联23球。下周六西甲煞科战作客华伦西亚，将是利云度夫斯基身披巴塞战衣的最后探戈。

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