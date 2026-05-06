巴甲│尼马掌掴罗宾奴儿子 立即道歉后果仍严重 传巴西不会征召踢世杯

巴西锋将尼马近日随效力球会山度士训练时，与前巴西国脚罗宾奴儿子、队友小罗宾奴发生争拗，出手掌掴后者。小罗宾奴随后证实事件，并指尼马已立即道歉，自己亦已接受。不过尼马认错也好，后果仍然严重，据报巴西国家队本身都无意征召他出战今夏美加墨世界杯，掌掴事件发生后机会更渺茫。

巴西锋将尼马近日随效力球会山度士训练时被控出手掌掴队友小罗宾奴。法新社

尼马操练中掌掴罗宾奴儿子

尼马与前巴西国脚罗宾奴份属老友，后者的18岁儿子目前正效力山度士，与尼马为队友，并视后者为偶像。然而在近日的操练中，小罗宾奴带波推过尼马，这名34岁中场认为此举不尊重他，逐与小罗宾奴争执，期间更出手掌掴。尼马事后立即向父子两人道歉，但他俩怒火中烧，小罗宾奴更向山度士提出解约要求，认为球付会没有保护他。

尼马与小罗宾奴已和好。社交平台X影片截图

小罗宾奴已接受尼马道歉

然而小罗宾奴冷静后，表示已接受尼马道歉：「这事件让我很难过，因为他是我从小到大的偶像。他当时立即道歉，意识到自己做得过火，向我几次道歉，我已告诉他接受其道歉。这件事有点被放大，尽管这是其错误，但他已道歉并承担责任，像个男人一样敢于承担，我和他已谈过了，一切都解决了。」他续指事发后自己被怒火掩盖，所以并不是想离队。

小罗宾奴已接受尼马道歉。法新社

事件令巴西国家队进一步远离

然而尼马就算道歉并获得原谅也好，都要为冲动付出代价。法国《队报》透露，巴西教练安察洛堤及其团队，本身已因为尼马伤病不断，状态和表现又起伏不定，无意征召他出战世界杯，如今事件更突显情绪有问题，容易暴露影响球队和谐，所以更加不会带他前往美国参加世界杯。

