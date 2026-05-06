巴甲│尼马掌掴罗宾奴儿子 立即道歉后果仍严重 传巴西不会征召踢世杯
更新时间：16:19 2026-05-06 HKT
发布时间：16:19 2026-05-06 HKT
发布时间：16:19 2026-05-06 HKT
巴西锋将尼马近日随效力球会山度士训练时，与前巴西国脚罗宾奴儿子、队友小罗宾奴发生争拗，出手掌掴后者。小罗宾奴随后证实事件，并指尼马已立即道歉，自己亦已接受。不过尼马认错也好，后果仍然严重，据报巴西国家队本身都无意征召他出战今夏美加墨世界杯，掌掴事件发生后机会更渺茫。
尼马操练中掌掴罗宾奴儿子
尼马与前巴西国脚罗宾奴份属老友，后者的18岁儿子目前正效力山度士，与尼马为队友，并视后者为偶像。然而在近日的操练中，小罗宾奴带波推过尼马，这名34岁中场认为此举不尊重他，逐与小罗宾奴争执，期间更出手掌掴。尼马事后立即向父子两人道歉，但他俩怒火中烧，小罗宾奴更向山度士提出解约要求，认为球付会没有保护他。
小罗宾奴已接受尼马道歉
然而小罗宾奴冷静后，表示已接受尼马道歉：「这事件让我很难过，因为他是我从小到大的偶像。他当时立即道歉，意识到自己做得过火，向我几次道歉，我已告诉他接受其道歉。这件事有点被放大，尽管这是其错误，但他已道歉并承担责任，像个男人一样敢于承担，我和他已谈过了，一切都解决了。」他续指事发后自己被怒火掩盖，所以并不是想离队。
事件令巴西国家队进一步远离
然而尼马就算道歉并获得原谅也好，都要为冲动付出代价。法国《队报》透露，巴西教练安察洛堤及其团队，本身已因为尼马伤病不断，状态和表现又起伏不定，无意征召他出战世界杯，如今事件更突显情绪有问题，容易暴露影响球队和谐，所以更加不会带他前往美国参加世界杯。
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