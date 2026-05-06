英超｜车路士新星戴利头部重伤送院 处子战形容梦想成真

车路士18岁前锋谢斯戴利（Jesse Derry）在周一斗诺定咸森林一役，迎来职业生涯首次英超正选上阵，惟在上半场因头部严重撞击需即时送院。戴利随后在社交媒体发文，形容正选登场是「梦想成真」。

作为前列斯联及水晶宫中场梳恩戴利（Shaun Derry）之子，谢斯戴利在该场比赛上半场45分钟与森林球员萨克艾保特头部相撞。由于伤势看似严重，戴利在场上接受氧气治疗及长时间检查后，最终由担架抬离现场，并由利安戴纳以「脑震荡换人名额」入替。

谢斯戴利在头部受伤后，球赛一度暂停。法新社

谢斯戴利在伤出前表现抢镜。法新社

车路士门将罗拔山齐士也在比赛中撞伤头部。法新社

已出院接受球会监察

车路士会方随后证实，戴利送往院后意识清醒并能说话，目前已经出院，但球会医疗团队将继续密切监察其状况。戴利在社交平台表示：「能在史丹福桥球场迎来首场英超正选，真的是梦想成真。我想感谢车路士医疗团队、圣玛丽医院全体人员、我的队友以及所有球迷的支持，期待很快能再次在大家面前比赛。」

该场比赛碰撞频繁，下半场森林球员基比斯韦特与车路士门将罗拔山齐士亦发生严重碰撞，幸好森林确认基比斯韦特并无脑震荡征状，未需动用特殊换人名额。