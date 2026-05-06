Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜车路士新星戴利头部重伤送院 处子战形容梦想成真

足球世界
更新时间：08:14 2026-05-06 HKT
发布时间：08:14 2026-05-06 HKT

车路士18岁前锋谢斯戴利（Jesse Derry）在周一斗诺定咸森林一役，迎来职业生涯首次英超正选上阵，惟在上半场因头部严重撞击需即时送院。戴利随后在社交媒体发文，形容正选登场是「梦想成真」。

作为前列斯联及水晶宫中场梳恩戴利（Shaun Derry）之子，谢斯戴利在该场比赛上半场45分钟与森林球员萨克艾保特头部相撞。由于伤势看似严重，戴利在场上接受氧气治疗及长时间检查后，最终由担架抬离现场，并由利安戴纳以「脑震荡换人名额」入替。

谢斯戴利在头部受伤后，球赛一度暂停。法新社
谢斯戴利在头部受伤后，球赛一度暂停。法新社
谢斯戴利在伤出前表现抢镜。法新社
谢斯戴利在伤出前表现抢镜。法新社
车路士门将罗拔山齐士也在比赛中撞伤头部。法新社
车路士门将罗拔山齐士也在比赛中撞伤头部。法新社

已出院接受球会监察

车路士会方随后证实，戴利送往院后意识清醒并能说话，目前已经出院，但球会医疗团队将继续密切监察其状况。戴利在社交平台表示：「能在史丹福桥球场迎来首场英超正选，真的是梦想成真。我想感谢车路士医疗团队、圣玛丽医院全体人员、我的队友以及所有球迷的支持，期待很快能再次在大家面前比赛。」

该场比赛碰撞频繁，下半场森林球员基比斯韦特与车路士门将罗拔山齐士亦发生严重碰撞，幸好森林确认基比斯韦特并无脑震荡征状，未需动用特殊换人名额。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
12小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
16小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
17小时前
星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！
申诉热话
11小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
17小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
22小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
22小时前
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸搭两程俾一程 限指定支付方式
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸「搭两程俾一程」 限指定支付方式
旅游
16小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
22小时前
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
饮食
17小时前