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欧联｜阿迪达疯狂庆祝似摩连奴上身 「难以置信的一夜」

足球世界
更新时间：08:09 2026-05-06 HKT
发布时间：08:09 2026-05-06 HKT

阿仙奴欧联淘汰马德里体育会，杀入决赛，继续向双冠王进发。「兵工厂」今季佳绩创下多项纪录，包括暂时于各项赛事赢41场，打平队史纪录。《天空体育》形容阿迪达赛后疯狂庆祝，尤如摩连奴上身。

阿仙奴欧洲赛连续14场不败

阿迪达以44岁65日之龄，成为阿仙奴第2年轻领队，领军杀入欧洲赛决赛。阿仙奴目前在欧洲赛连续14场不败，是他们最长不败纪录，单季各项赛事30场保持清白之身亦平队史纪录。「枪手」能否将延续今季强势到最后一刻，且看5月30日欧联决赛，他们的对手将是拜仁慕尼黑与巴黎圣日耳门的胜方。

阿迪达与麾下疯狂庆祝。美联社
阿迪达与麾下疯狂庆祝。美联社
阿迪达带领阿仙奴晋身欧联决赛。美联社
阿迪达带领阿仙奴晋身欧联决赛。美联社
阿仙奴淘汰马体会。美联社
阿仙奴淘汰马体会。美联社

阿迪达形容今夜是与麾下共同创造历史：「这是难以置信的一夜。我对球会上下都感到无比高兴和自豪。球迷创造的气氛和能量令这个夜晚如此难忘，我从未在球场内感受过如此的氛围。」

「明天起要专注备战斗韦斯咸」

阿仙奴在云加年代后，经过多季的改造的微调，走到今季的巅峰。阿迪达表示：「过程充满困难。我们对球会的渴望和抱负高度一致，但你还需要运气，事情要往有利的方向发展。」阿仙奴今季继续为双冠王而战，周日将转战英超作客韦斯咸，阿迪达表示：「现在固然值得享受这一刻，但明天就要专注于韦斯咸，准备周日一战。」

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