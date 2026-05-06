英超｜菲尔科顿与曼城达成续约协议　留效至2030年

曼城球星菲尔科顿（Phil Foden）已与球会达成原则性协议，准备签署一份新的长期合约，将未来职业生涯继续奉献给这支英超班霸。

25岁的科顿原合约于2027年6月届满。根据新协议，这名英格兰进攻中场将续约4年，合约期延长至2030年夏天，并附带额外12个月的续约选项。虽然在正式动笔前仍有法律程序需要完成，但由于双方合作意愿极高，预计续约手续将在近期内落实。

菲尔科顿9岁便加入曼城青训体系，自17岁晋升一队以来，已累计上阵365场，贡献110个入球及66次助攻。在他效力期间，已随队横扫6座英超冠军、1座欧联奖杯及2座足总杯。今季他上阵46场，交出10入球5助攻的成绩。

菲尔科顿今季在曼城上阵减少。法新社

菲尔科顿预料将会入选英格兰世界杯大军。法新社

菲尔科顿将与曼城续约至2030年。法新社

蓝月冀助科顿重返巅峰

尽管科顿近期在场外遇到一些困难，导致过去两个赛季的表现未如理想，近4个月仅有2次联赛正选上阵，目前在哥迪奥拿的排阵选择落后于卓基及安东尼施美安。然而，曼城在此关键时刻选择续约，展现了对他的信任。

曼城随队记者Sam Lee分析指出，这次续约反映球会相信科顿能重拾两年前获得英格兰双料足球先生时的巅峰状态。正如当年史东斯在经历低潮后重新证明自己一样，曼城期望这份新约能为科顿提供稳定性，助他克服难关，在未来几年继续担任球队的核心角色。