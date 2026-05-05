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世界杯2026‧列强点评｜苏格兰签运佳 麦汤米尼势领军首闯淘汰赛

足球世界
更新时间：07:30 2026-05-05 HKT
发布时间：07:30 2026-05-05 HKT

苏格兰已经是第9次晋身世界杯决赛周，之前8次全部于分组赛行人止步。今届苏格兰在世杯外力压丹麦首名出线表现出色，中场主将麦汤米尼在拿玻里表现大熟大勇，再加上他们签运不俗，身处的C组除巴西外其他对手实力一般，苏格兰有望争取历史性首次闯进世界杯淘汰赛圈。

苏格兰(右)今届世界杯争取首闯淘汰圈。路透社
苏格兰(右)今届世界杯争取首闯淘汰圈。路透社
苏格兰被编入C组。路透社
苏格兰被编入C组。路透社

C组仅巴西实力较强　　

自1954年首次出战世界杯决赛周以来，苏格兰先后8次参赛全于分组赛出局，其中1974西德世界杯，苏格兰与南斯拉夫、巴西三队同分，苏格兰因得失球差落后排小组第3黯然出局，是该队最接近出线淘汰赛的一届。　　
苏格兰连续缺席6届世界杯后，至今届美加墨世界杯终重返决赛周，阵中焦点球员有效力意甲劲旅拿玻里的中场麦汤米尼，此子于2024年夏天转投拿玻里后如获重生，并协助拿玻里夺得意甲联赛冠军。今届世杯外他上阵6次，贡献2入球1助攻，合共参与3球是球队最多，今届他肩负中场领军和后上入球的重任。　　
至于苏格兰C组的对手，只有5届冠军巴西实力较强，另外两队摩洛哥和海地实力属次一级，是苏格兰争取首次出线淘汰赛的好机会。


苏格兰世界杯C组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
14-06    早上9:00    海地
20-06    早上6:00    摩洛哥
25-06    早上6:00    巴西

苏格兰焦点球员

麦汤米尼
位置：中场
出生日期：08-12-1996
效力球会：拿玻里
国际赛上阵/入球：69场/14球

麦汤米尼。法新社
麦汤米尼。法新社

安德鲁罗拔臣
位置：后卫
出生日期：11-03-1994
效力球会：利物浦
国际赛上阵/入球：92场/4球

安德鲁罗拔臣。路透社
安德鲁罗拔臣。路透社

约翰麦甘尼
位置：中场
出生日期：18-10-1994
效力球会：阿士东维拉
国际赛上阵/入球：85场/20球

约翰麦甘尼。路透社
约翰麦甘尼。路透社

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