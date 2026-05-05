世界杯2026‧列强点评｜苏格兰签运佳 麦汤米尼势领军首闯淘汰赛

苏格兰已经是第9次晋身世界杯决赛周，之前8次全部于分组赛行人止步。今届苏格兰在世杯外力压丹麦首名出线表现出色，中场主将麦汤米尼在拿玻里表现大熟大勇，再加上他们签运不俗，身处的C组除巴西外其他对手实力一般，苏格兰有望争取历史性首次闯进世界杯淘汰赛圈。

苏格兰(右)今届世界杯争取首闯淘汰圈。路透社

苏格兰被编入C组。路透社

C组仅巴西实力较强

自1954年首次出战世界杯决赛周以来，苏格兰先后8次参赛全于分组赛出局，其中1974西德世界杯，苏格兰与南斯拉夫、巴西三队同分，苏格兰因得失球差落后排小组第3黯然出局，是该队最接近出线淘汰赛的一届。

苏格兰连续缺席6届世界杯后，至今届美加墨世界杯终重返决赛周，阵中焦点球员有效力意甲劲旅拿玻里的中场麦汤米尼，此子于2024年夏天转投拿玻里后如获重生，并协助拿玻里夺得意甲联赛冠军。今届世杯外他上阵6次，贡献2入球1助攻，合共参与3球是球队最多，今届他肩负中场领军和后上入球的重任。

至于苏格兰C组的对手，只有5届冠军巴西实力较强，另外两队摩洛哥和海地实力属次一级，是苏格兰争取首次出线淘汰赛的好机会。



苏格兰世界杯C组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

14-06 早上9:00 海地

20-06 早上6:00 摩洛哥

25-06 早上6:00 巴西

苏格兰焦点球员

麦汤米尼

位置：中场

出生日期：08-12-1996

效力球会：拿玻里

国际赛上阵/入球：69场/14球

麦汤米尼。法新社

安德鲁罗拔臣

位置：后卫

出生日期：11-03-1994

效力球会：利物浦

国际赛上阵/入球：92场/4球

安德鲁罗拔臣。路透社

约翰麦甘尼

位置：中场

出生日期：18-10-1994

效力球会：阿士东维拉

国际赛上阵/入球：85场/20球

约翰麦甘尼。路透社