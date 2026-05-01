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欧协联｜沙亚21秒入波创纪录 水晶宫3：1萨克达

足球世界
更新时间：06:23 2026-05-01 HKT
发布时间：06:23 2026-05-01 HKT

水晶宫于周四晚在波兰中立场举行的欧协联4强首回合，凭前锋伊斯美拿沙亚创纪录的闪电入球，加上镰田大地及佐真拿臣各建一功，以3：1击败萨克达，极有希望闯入球会史上首个欧洲大赛决赛。

水晶宫开赛仅21秒便打开纪录，他们在中圈开波后，由门将甸轩达臣大脚踢上前，两军几下空中来回后，桑马迪达与队友撞墙配合妙传予后上的沙亚单刀射入，打破欧协联史上最快入球纪录。换边后，萨克达在初段发力，藉角球攻势由奥查列高于47分钟攻入扳平。水晶宫11分钟后再度领先，镰田大地于58分钟在禁区内劲射破网，取得自 2024年10月以来首个球会入球。

桑马迪达今场表现出色。美联社
桑马迪达今场表现出色。美联社
水晶宫众将庆祝伊斯美拿沙亚破纪录的入球。美联社
水晶宫众将庆祝伊斯美拿沙亚破纪录的入球。美联社
水晶宫有望自创会以来，首次打入欧洲球会赛决赛。美联社
水晶宫有望自创会以来，首次打入欧洲球会赛决赛。美联社

4800万镑新援建功

比赛尾段，1月以破球会纪录身价加盟的佐真拿臣接应镰田大地的直线，冷静射成3：1。这名挪威前锋虽然在联赛表现平平，但此球对他及球队都意义重大。最终水晶宫保持3：1胜果完场，打入决赛机会高唱入云。

加士拿告别战有望夺标

值得一提的是，今季后离队的领队加士拿（Oliver Glasner），继上季夺得足总杯后，有望带领这支欧协联夺标热门在5月27日的莱比锡决赛再捧杯。次回合将于5月7日回师水晶宫主场进行。至于另一场4场首回合赛事，华历简奴以1：0小胜斯特拉斯堡。

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