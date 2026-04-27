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西乙｜护级大战演变成拳赛 萨拉戈萨门将「泰臣上身」右勾拳KO对手(有片)

足球世界
更新时间：11:39 2026-04-27 HKT
发布时间：11:39 2026-04-27 HKT

西班牙乙组联赛上演了极度火爆的一幕！周日的阿拉贡打吡战中，萨拉戈萨门将安特拿达（Esteban Andrada）在一次冲突中，竟然模仿拳王泰臣（Mike Tyson），以一记凶狠的右勾拳，将对手侯尔斯卡后卫佐治佩列度（Jorge Pulido）击倒在地，事件随即引发了一场数十人参与的大规模混战。

两黄变直红 拳击影片疯传

事发于比赛末段，当时安特拿达已因推倒佩列度，领到第二面黄牌被罚离场。然而，这位阿根廷门将并未就此罢休，在佩列度站起来后，他竟然追上前，向对方脸部挥出致命一拳，佩列度应声倒地。
这一幕彻底点燃了双方的怒火，两队球员及职员随即冲入场中，互相推撞，场面极度混乱。混乱中，侯尔斯卡的门将丹尼尔占美尼斯（Daniel Jimenez）亦因向安特拿达的后脑挥拳报复，同样被罚离场。最终，侯尔斯卡在这场充满火药味的打吡战中，以1:0胜出。

护级大战压力爆煲

这场冲突，令这场本已因护级形势而充满张力的比赛，彻底失控。侯尔斯卡赢波之后以36分排尾4，萨拉戈萨少1分排尾二，两队同身处降班区域，在联赛仅余五轮的情况下护级形势告急。

肇事门将道歉：失去理智

赛后，35岁的肇事门将安特拿达公开道歉：「我对发生的事情感到非常抱歉。这对球会、球迷，尤其对我这样的职业球员来说，都不是一个好形象。我失去了理智，并以那种方式作出反应。我向佩列度道歉，因为我们是同业。我愿意承担联赛可能给予我的任何后果。」
双方主帅均对事件表示遗憾。萨拉戈萨主帅大卫拿华路（David Navarro）说：「这一切都令人遗憾，有些底线是我们不能跨越的。」而侯尔斯卡主帅荷西路尔斯（Jose Luis）则形容，这是「完全失控」的行为。

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