英足杯│车路士1:0列斯联 换帅即赢波入决赛 力争8年来首个本土杯赛冠军

周日温布莱球场上演第2场英格兰足总杯准决赛，刚辞退教练罗仙尼亚(Liam Rosenior)的车路士，凭中场安素费南迪斯一箭定江山，1:0击败列斯联，将与曼城争冠。蓝狮今仗由看守教练麦法兰(Calum McFarlane)领军，他在1月初曾短暂带领球队2场取得1和1负，如今终于取胜。

安素费南迪斯一箭定江山

今场车路士在看守教头麦法兰带领下，控球率稍为占优有55%，但接战下来没有明显优势，射门次数反而以8:10些微落后，中目标攻门仅2次，亦亦比列斯联少1次，不过他们中场安素费南迪斯于23分钟接应翼锋柏度尼图的右路传中，铜头一摇破网。蓝狮最终凭这全场唯一入球赢1:0，将于5月16日与曼城争夺冠军。

安素费南迪斯头槌建功。路透社

安素费南迪斯头槌建功。路透社

安素费南迪为车路士一箭定江山。路透社

安素费南迪为车路士一箭定江山。路透社

力争8年来首个本土杯赛冠军

今次是车路士时隔4年再入足总杯决赛，对上一次是2021至22球季，可惜决赛与利物浦在法定时间和加时互交白卷，互射12码事5:6屈居亚军。球队对上一次赢得本土杯赛冠军是2017至2018球季，当时凭夏萨特射入12码，1:0击败曼联取得足总杯冠军。

麦法兰取得执教生涯首胜

至于看守教头麦法兰亦取得执教以来首胜，这位40岁少帅在今年1月，曾顶替当时被解雇的马列斯卡短暂领军，首场于英超作客1:1逼和曼城，之后造访富咸就输1:2，待罗仙尼亚接手后成为其教练团队一员，如今再临危授命取得首胜。