英超│利物浦赢水晶宫沙拿伤退 拉伤大腿或未能再为红军出场

利物浦在周六英超主场3:1击败水晶宫，并趁阿士东维拉作客0:1不敌富咸，升上积分榜第4位。然而该队锋将穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)于下半场初段伤出，经初步检查后证实是大腿肌肉拉伤，预计要抖4周，未能在余下4轮联赛上阵。由于此子确定于今夏离队，换句话说今场或是其红军生涯谢幕战，难怪他缓慢离场时，向晏菲路球场的球迷挥手致意，有告别意味。

埃及国家队总监称未能再为红军披甲

今场利物浦凭阿历山大伊沙克收录伤瘉复出后首个入球，加上安德鲁罗拔臣和域斯各入一球，3:1击败水晶宫，联赛3连胜。他们更把握维拉同日不敌富咸，追至34轮同得58分，并凭较佳得失球差优势升上第4位，取得一场美满胜仗。然而美中不足是锋将沙拿于59分钟因大腿受伤退下火线，周日才作详细检查，但红军主教练史洛特已作坏打算：「我们不知道其情况，但我们知道的是赛季还有4周结束，剩下的比赛不多，只能看他的伤势如何，能否复出。」

养伤4周可以赶及踢世界杯

埃及国家队总监伊巴谦夏辛受访时确认沙拿大腿肌肉撕裂，需缺席4周，未能再为利物浦上阵，但可以赶及踢世界杯。此子早前宣布将于今夏结束9年红军岁月，如果未能在赛季完结前复出，今场就是他最后一次为利物浦出场。他在红军的上阵总数就会定格在440场，收录257球和122次助攻。事实上他缓慢离场时，向晏菲路的主场球迷挥手致意，有告别的含意。