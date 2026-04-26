英足杯│曼城2:1修咸顿 连续4年入决赛 本土3冠王叫胡

英格兰足总杯准决赛连续两日于温布莱球场上演，周六先出场的曼城在先失一球下，凭锋将谢利美杜古和中场尼高干沙利斯各入一球，反胜2:1率先跻身决赛。蓝月连续4年晋级英足杯决赛，同时他们已赢得联赛杯冠军，加上英超亦有不俗的捧杯机会，叫胡做本土3冠王。

曼城半力出击先落后 连入2球反胜

曼城今仗面对英冠的修咸顿，领队哥迪奥拿让一众主力如基安卢基当拿隆马、艾宁夏兰特、谢利美杜古、贝拿度施华先任后备休息，锋线由埃及前锋马穆殊领衔，身后有菲尔科顿、雷恩达斯和卓基支援。他们大部份时间控制战局，拥有高达70%控球率，整场共有26次射门，但久攻下一直未能撕破圣徙的防线，更被后者锋将费安艾斯一记精彩的远射于79分钟先开纪录。

连续4年入决赛 近2届俱得亚军

幸好蓝月临危不乱，3分钟后就由谢利美杜古禁区顶施射扳平。到87分钟，防守中场尼高干沙利斯轰入世界波，曼城最终反胜2:1，惊险跻身决赛。该队连续4年晋级英足杯决赛，过去2届分别不敌曼联和水晶宫得亚军，今届力图收复失地。而他们早前已赢下联赛杯，英超形势亦不俗，有力成为本土3冠王。