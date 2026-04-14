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英超│24日无比赛影响表现？ 曼联将帅各执一词 B费：自己衰先少波踢﹗

足球世界
更新时间：11:05 2026-04-14 HKT
发布时间：11:05 2026-04-14 HKT

曼联在周一英超主场1:2不敌列斯联，上半场失2球全面挨打，到换边后才有改善，入局慢或许与球队时隔24日才有比赛有关。红魔将帅对此各执一词，看守主教练卡域克表示与长休息期没有关系；队长般奴费南迪斯(B费)就指有影响，更指少波踢全因自己衰，之前表现差于杯赛出局所致。

卡域克指久疏战阵无影响表现

3月20日英超作客2:2赛和般尼茅夫后，曼联时隔24日才再度出战，主场面对列斯联在上半场完全跟不上客军的节奏，全面挨打下落后0:2。红魔换边后才入局，在中坚利辛度马天尼斯领红牌出场踢少一人下，踢得反而更好，追回一球输1:2。对是否因为久疏战阵令表现欠佳，将帅有不同说法，卡域克就指无关系：「说实话，这根本没有影响。上半场我们有很多环节，本可以做得更好。而且首个失球前，对手有犯规之嫌。球队下半场在困境中展现出反扑的势头，这让我非常满意，我们差点就抢分而回。」

卡域克指球队上半场踢得差，与24日无比赛无关。路透社
卡域克指球队上半场踢得差，与24日无比赛无关。路透社
卡域克指球队上半场踢得差，与24日无比赛无关。路透社
卡域克指球队上半场踢得差，与24日无比赛无关。路透社
B费就认为踢得差与比赛少有关，更指球员有责任。路透社
B费就认为踢得差与比赛少有关，更指球员有责任。路透社
B费就认为踢得差与比赛少有关，更指球员有责任。路透社
B费就认为踢得差与比赛少有关，更指球员有责任。路透社

B费认为少比赛是球员责任

然而B费就指有一定影响，而指比赛少是自己责任：「的确是这样。我们在足总杯出局，所以这么长时间没有正式比赛，只能怪我们自己。我们已经尽可能完成备战，大家的确做足准备，但不足以让我们赢下比赛。」

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