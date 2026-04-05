足球｜前车路士中场奥斯卡宣布退役 早前曾在季前测试心脏停顿约2分钟

前车路士中场，现效力巴西球会圣保罗年仅34岁的奥斯卡(Oscar dos Santos Emboaba Júnior)日前宣布因心脏问题宣布退役，在声明中透露曾在季前测试中昏迷并心跳停止，据悉他放弃了合约中的部分薪资并与圣保罗和平分手。

奥斯卡在2012年加盟车路士。AFP

奥斯卡曾助车路士2夺英超冠军和1次欧霸杯冠军。AFP

奥斯卡34岁之龄退役 曾以6000万转会上海上港

奥斯卡在儿时曾效力圣保罗之后加盟另一支巴甲球会国际体育，在2012年加盟车路士，并曾助车路士2夺英超冠军和1次欧霸杯冠军，更曾代表巴西上阵48场赛事，在2017年以高达6000万欧罗转投中超豪门上海上港（现上海海港），并曾助球队3夺中超冠军。

奥斯卡因心脏问题宣布退役。AFP

奥斯卡曾以6000万转会上海上港。AFP

奥斯卡于2025年初重返圣保罗，据指他在去年季前测试中晕倒，陷入昏迷约2分钟，他在11月遭遇血管迷走性晕厥并接受手术后便未再为球队上阵，如今正式宣布退役，并透露曾心脏停顿逾2分钟：「我做了测试，结果晕倒了，血压骤降，心脏停止了跳动。他们给我做了两分多钟的心肺复苏术。我只记得晕倒，其他什么都不记得了。」他亦对退役决定感遗憾，但会继续支持球队亦感激球迷们的爱戴：「我本想为圣保罗做更多贡献，我想踢更多比赛。我认为我既有能力也有足够的年龄继续踢下去，但很遗憾，事情就是这样发生了。现在我要退休了，但我将继续支持圣保罗，继续我的球迷生涯。」据指奥斯卡和圣保罗的合同到期日至2027年12月31日，但他主动和球会终止合约并放弃部合约中的部分薪金，与圣保罗和平分手。

