足总杯｜利物浦惨败后与球迷爆冲突？ 苏保斯拉尔被斥「傲慢」成箭靶

利物浦在足总杯八强作客伊蒂哈德球场，以0:4惨败于宿敌曼城脚下，宣告出局。赛后，阵中中场苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）因与随队远征的球迷发生不快，其行为被标签为「傲慢」，成为球迷怒火发泄的对象。

今仗利物浦获分配多达8,000张作客门票，但眼见球队在比赛开始不足一小时已落后四球，绝大部份球迷在完场前已心灰意冷地提早离场。完场哨声响起后，苏保斯拉尔与队友一同走向看台，向仅余的数百名「死忠」球迷致意。从网上流传的影片可见，面对看台上球迷的批评声音，这位匈牙利国脚显得一脸不悦。他先是数次耸肩，随后停止鼓掌，并向球迷挥动手臂，似乎想激励他们，但未获预期反应，最终更需要由队友拉走。

球迷斥红军球员无羞耻心

这段影片在社交媒体上迅速传播，引发球迷的强烈不满。有球迷怒斥：「这些百万富翁球员知不知道我们辛辛苦苦工作一整个星期，花费大部分薪金去看他们比赛？他们竟然还有脸要求更多支持？」另一位球迷更直言：「真是个傲慢的球员，他怎能对付费入场的远征球迷做出这种事？」

苏保斯拉尔呼吁队友团结

事后，苏保斯拉尔接受访问时，似乎将矛头指向自己的队友，批评球队未有展现足够的「战斗精神」。他补充道：「老实说，我们没有一个人发挥出应有水准。这是一段艰难的时期，但我们必须团结一致。这不是我们希望结束这个赛季的方式。」