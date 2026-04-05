Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足总杯｜史洛特痛批麾下失波后崩溃 「穿上利物浦球衣就没借口」

足球世界
更新时间：07:29 2026-04-05 HKT
发布时间：07:29 2026-04-05 HKT

利物浦在足总杯0：4不敌曼城，不仅无缘4强，更吞下今季第15场败仗，刷新球会11年来最差纪录。主帅史洛特赛后火气十足，批评球员在落后下的反应「绝对不合格」，甚至直言在场上感受不到球员应有的斗志与争胜心。

「防守软弱如业余」

利物浦今仗自云迪积克的犯规输12码，让夏兰特为曼城开斋后，形势急转直下。史洛特指出，球队在失波后的20分钟内完全失控：「在夏兰特射入1：0后，我们依然在比赛中，但之后两次界外球防守失误让对方轻易突破。在那10到15分钟里，我完全看不到球员有赢下对抗、堵截传中或拦截射门的欲望。」

史洛特不满麾下失波后心态崩溃。美联社
史洛特不满麾下失波后心态崩溃。美联社
利物浦于足总杯8强出局。美联社
利物浦于足总杯8强出局。美联社
利物浦以0：4不敌曼城。美联社
利物浦以0：4不敌曼城。美联社

「红军」中场苏保斯拉尔赛后亦承认，球队缺乏从挫折中恢复的强大心理。史洛特对此表示认同，并强调这与体能无关，而是职业态度问题：「如果你看数据，球员不是不跑，而是到了关键时刻，他们忘记跟人、忘记阻截。斗曼城这种等级的球员，你只要稍一松懈，结果就是失球。」

利物浦下一场将于欧联8强首回合，作客法甲班霸巴黎圣日耳门。史洛特最后向麾下发出警告，强调心理压力不能成为借口：「在35分钟失球前，我们与对手平分秋色。你可以觉得心理受挫，但只要你穿著这件球衣为这间球会效力，落后一、两球绝不是放弃拼搏的理由。周三我们将再次面对顶尖球队，如果我们不学会变得冷酷、不学会重视每个防守细节，根本不可能取得成绩。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT