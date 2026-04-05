英足总杯｜史洛特痛批麾下失波后崩溃 「穿上利物浦球衣就没借口」

利物浦在足总杯0：4不敌曼城，不仅无缘4强，更吞下今季第15场败仗，刷新球会11年来最差纪录。主帅史洛特赛后火气十足，批评球员在落后下的反应「绝对不合格」，甚至直言在场上感受不到球员应有的斗志与争胜心。

「防守软弱如业余」

利物浦今仗自云迪积克的犯规输12码，让夏兰特为曼城开斋后，形势急转直下。史洛特指出，球队在失波后的20分钟内完全失控：「在夏兰特射入1：0后，我们依然在比赛中，但之后两次界外球防守失误让对方轻易突破。在那10到15分钟里，我完全看不到球员有赢下对抗、堵截传中或拦截射门的欲望。」

史洛特不满麾下失波后心态崩溃。美联社

利物浦于足总杯8强出局。美联社

利物浦以0：4不敌曼城。美联社

「红军」中场苏保斯拉尔赛后亦承认，球队缺乏从挫折中恢复的强大心理。史洛特对此表示认同，并强调这与体能无关，而是职业态度问题：「如果你看数据，球员不是不跑，而是到了关键时刻，他们忘记跟人、忘记阻截。斗曼城这种等级的球员，你只要稍一松懈，结果就是失球。」

利物浦下一场将于欧联8强首回合，作客法甲班霸巴黎圣日耳门。史洛特最后向麾下发出警告，强调心理压力不能成为借口：「在35分钟失球前，我们与对手平分秋色。你可以觉得心理受挫，但只要你穿著这件球衣为这间球会效力，落后一、两球绝不是放弃拼搏的理由。周三我们将再次面对顶尖球队，如果我们不学会变得冷酷、不学会重视每个防守细节，根本不可能取得成绩。」