港足│足总收逾300份港队主帅申请 将展开面试

中国香港足球总会周五(27日)举行周年大会，主席霍启山会后透露收到逾300份港足主教练的申请，将展开面试程序，并希望新帅能在6月的国际赛期领军出战。同时霍主席亦确认已预留了启德主场馆在世界杯后到来季英超开季前的档期，预计举行2至3场外队赛。

收逾300份港足主帅申请

足总主席霍启山在周年大会后透露，港足主教练公开招聘程序收到逾300份申请，将展开面试流程，目标是在6月的国际赛期由新教练带队。而港队目前由暂代教头卢比度带领，他率队在下周二亚洲杯第3圈外围赛C组尾轮作客印度后，任务就会暂时完结。

预留启德主场馆赛期办表演赛

此外，霍启山亦确认已预留了启德主场馆于世界杯后到来季英超开季前的档期，以便举办外队赛。他透露去夏的香港足球盛会非常成功，目标在今夏再次举办，预计会有2、3场比赛。早前有报导指德甲确霸拜仁慕尼黑、意甲劲旅祖云达斯都会访港，前者对手有机会是英超阿士东维拉。而意大利《罗马体育报》周四报导，国际米兰亦有望在夏天访港，与车路士踢表演赛。