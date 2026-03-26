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足球｜高普否认接掌皇马传闻 自言「执教生涯未完」

足球世界
更新时间：07:19 2026-03-26 HKT
发布时间：07:19 2026-03-26 HKT

目前担任红牛（Red Bull）全球足球总监的高普，周一在德国出席活动时正式否认接替皇家马德里帅位的传闻。尽管这名58岁的德国名帅强调目前在红牛过得非常平静，但他亦语带玄机地表示，自己的教练生涯「还没有完全结束」，为未来重返场边留下了伏笔。

暂无意离开红牛体系

自2024年离开利物浦以来，高普的一举一动始终是球坛焦点。针对近期与皇马的传闻，高普对《MagentaTV》直言那是「一派胡言」：「如果皇马真的打来，大家早就知道了。他们连一次电话都没打过，甚至没联络过我的经纪人。」当被问及未来是否会执掌德国国家队时，他重申现阶段完全没有考虑，但也补上一句：「谁知道未来几年会发生什么？但我现在确实没有任何（执教）计划。」

高普亲自否认执教皇马的传闻。法新社
高普亲自否认执教皇马的传闻。法新社
高普曾带领利物浦横扫英格兰球坛。法新社
高普曾带领利物浦横扫英格兰球坛。法新社
高普现时担任红牛全球足球总监。法新社
高普现时担任红牛全球足球总监。法新社

红牛高层力撑：高普正全面深耕足球哲学

高普于2025年1月接任红牛足球总监，负责监展包括莱比锡、萨尔斯堡及纽约红牛在内的全球球会网络。红牛总裁Oliver Mintzlaff随即发表声明，斥责高普离队的传闻「完全是无稽之谈」，并强调高普正与各球会教练及体育总监紧密合作，持续开发红牛的足球哲学，是该职位的最佳人选。

回顾过去，高普曾带领利物浦夺得英超及欧联冠军，当年因「能量耗尽」决定离职。尽管其经纪人曾暗示曼联与车路士曾提出邀请（两球会均否认），但高普目前显然享受在幕后指点江山的模式，短期内未必会重拾教鞭。

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