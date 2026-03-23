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英联赛杯｜Kepa 3次决赛均饮恨 各有惨痛回忆

足球世界
更新时间：05:11 2026-03-23 HKT
发布时间：05:11 2026-03-23 HKT

阿仙奴今晨于英格兰联赛杯决赛，以0：2不敌曼城饮恨，今季四冠王梦碎。赛后焦点之一，是今场为阿仙奴把关的阿列沙巴拿卡（Kepa Arrizabalaga），今场出现失误的他，是个人职业生涯第3次与联赛杯擦身而过，而且每次均有惨痛回忆。

Kepa拒绝被换走。法新社
Kepa拒绝被换走。法新社
在场边的卡巴尼路相当无奈。法新社
在场边的卡巴尼路相当无奈。法新社
卡巴尼路之后返回后备席显得无奈尴尬，领队沙利则气得急跳脚。法新社
卡巴尼路之后返回后备席显得无奈尴尬，领队沙利则气得急跳脚。法新社

2018/19球季：公然抗命拒绝被换

Kepa 2018年以高价加盟车路士，顶替转投皇家马德里的泰拔高图尔斯。他的表现出色，包括在联赛杯4强面对热刺，于互射12码救出卢卡斯摩拉的射门，助球队杀入决赛。

但这场决赛成为Kepa职业生涯其中一场最难忘的经历，「蓝战士」面对曼城战至加时，两军仍然互交白卷。时任领队沙利欲换后备门将卡巴尼路上场，以在互射12码中镇守大门，但Kepa公然抗命，拒绝离场，站在场外的卡巴尼路相当尴尬之余，沙利更气得急跳脚。最终Kepa在互射12码把守大门，虽然救出1球，但球队仍以3：4落败饮恨。Kepa事后被罚1周周薪，并于下一场赛事被贬后备，其后重返正选。

Kepa在突然死亡阶段操刀，射门一飞冲天。法新社
Kepa在突然死亡阶段操刀，射门一飞冲天。法新社
Kepa 120分钟入替文迪，在互射12码把关。法新社
Kepa 120分钟入替文迪，在互射12码把关。法新社

2021/22球季：救12码零成功 突然死亡宴客失杯

2020年文迪（Édouard Mendy）加盟车路士后，Kepa成为二号门将。但杜曹在2021年1月接替林柏特的帅位后，Kepa慢慢获得更多上阵机会。翌季当文迪出战离队参战非洲国家杯时，Kepa把握机会，领军晋身联赛杯决赛。

这一季的决赛车路士面对利物浦，由文迪正选把关。两军战至加时仍然打成平手，杜曹于120分钟派Kepa上阵，以在互射12码中把守大门。但这一奇招并不奏效，Kepa没有救出任何1球之余，更在突然死亡阶段射失，最终球队于互射12码以10：11落败饮恨。

Kepa于50分钟险些被杜古抢去皮球破门。法新社
Kepa于50分钟险些被杜古抢去皮球破门。法新社
Kepa「牛油手」令阿仙奴失波。法新社
Kepa「牛油手」令阿仙奴失波。法新社

2025/26球季：「牛油手」致失波

今晨再为Kepa的联赛杯决赛惨痛史加一页，他于60分钟接传中球「牛油手」，皮球漏后之下，被曼城的尼高奥莱利冲前顶入，令阿仙奴落后0：1。4分钟后奥莱利为曼城拉开比数，最终阿仙奴以0：2落败失冠，Kepa再于联赛杯饮恨。

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