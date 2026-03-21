英超｜曼联认为球证出现明显失误 怒向球证总会投诉

曼联因在周五作客2:2赛和般尼茅夫的比赛中，遭遇极具争议的十二码判决，准备在正式向球证总会（PGMO）提出投诉。据《每日邮报》了解，奥脱福高层对他们所认为的「又一次VAR失误」感到极度愤怒，认为这再次令正在力争欧联资格的球队，付出了沉重代价。

非首次投诉 曼联高层力撑

据悉，这已非曼联首次就球证的错判，向PGMO总监韦比（Howard Webb）表达不满。他们认为，今季已有多宗「明显失误」，令球队损失了宝贵的分数。曼联足球总监韦确斯（Jason Wilcox）计划以正式方式再次向韦比提出交涉。球队同时亦会就今仗长达九分钟的补时，要求PGMO作出解释。这场和局令排在第三位的曼联，与身后追赶的利物浦、阿士东维拉及车路士的差距进一步缩小，争夺前五的形势变得更加激烈。