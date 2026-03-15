港超联｜火药味浓！9黄2红大混战 保连奴一箭定江山 大埔1:0险胜南区

港超联今日在大埔运动场上演一场充满火药味的激战。大埔凭借前锋保连奴在上半场的入球，在全场总共出现9张黄牌及2张红牌的混乱局面下，主场以1:0艰难战胜冠忠南区，今季主场以胜利收官。

球赛初段战况略显胶著，双方互有试探但具威胁埋门不多，场面一度平淡。主队大埔箭头保连奴表现对办，频频在客军禁区制造险情，惜未能转化为入球。僵局直至31分钟终于打破，李乐谦左路精准传中，沈承贤在禁区内控定后第一时间抽向小禁区，伏兵门前的保连奴机警卧射得手，助大埔先开纪录，并带著1:0优势进入更衣室。

下半场两人被逐

换边后比赛气氛急转直下，双方球员动作幅度显著加大，拦截更见粗野。战至68分钟爆发全场最大争议，大埔守将韦法顿与南区日援川瀬浩太在一次罚球争夺中，因争位互相纠缠倒地。球证经视像助理裁判（VAR）介入后，向两人「各打五十大板」各出示一面黄牌。惟刚刑满复出的韦法顿对判决极度不满，在场边怒掷水樽泄愤，此举随即引发南区球迷鼓噪。球证再度翻查VAR后，向韦法顿出示第二面黄牌，将其驱逐离场。此次冲突令比赛一度中断近10分钟，大埔被迫以10人应战。

随后比赛火药味持续升级，战至88分钟，身背一黄的川瀬浩太在争夺球权时侵犯大埔球员，球证果断出示红牌，令川瀬浩太同样「两黄一红」被逐，双方在最后阶段回到10打10的局面。

今仗一共有9人食到黄牌，更有2人被红牌罚出场。足总官网截图

这场「犯规大战」最终录得大埔5黄1红、南区4黄1红的惊人纪录。尽管法定时间结束后补时长达12分钟，但南区始终未能把握机会扳平比分。虽然今季卫冕无望，但大埔成功捍卫最后一个主场，以守住1:0胜果，赢下这场得来不易的胜仗。