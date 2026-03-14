学界足球精英赛．决赛｜男拔2:1击败圣若瑟 6度夺精英赛冠军兼达成三连霸

「三哥全港学界足球精英赛2025-2026」周六在启德青年运动场上演最终战，连续2年由拔萃男书院与圣若瑟书院争夺冠军。男拔下半场由张翺云和林家锋先后建功下，虽然一度被圣若瑟的张尧轩追回一球，但他们最终顶住对手的反击，赢2:1完成三连冠，并且第6度捧走精英赛冠军。

今战双方斗得非常精彩，男拔萃上半场较为占优，曾有多次埋门机会，但都被圣若瑟书院门将化解。在补时阶段，男拔搏得12码，队长连朗狄操刀但中楣弹出，半场互交白卷返回更衣室。

易边后两队加强攻势，男拔于43分钟终打破僵局，张翺云在快攻中顶入。男拔领先下得势不饶人，48分钟再有林家锋接应张翺云直线妙传，烫射破网将优势扩大至2:0。圣若瑟其后展开凌厉反扑，张尧轩于56分钟接应传球破网，追成1:2，他们在余下时间加强攻势，但被男拔严密的防线瓦解，后者最终守住2:1的胜果，成为三连霸。记者/摄影：魏国谦