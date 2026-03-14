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英超│泰利为阿仙奴死球战术平反 指合理运用：「车路士首个欧联冠军都系靠角球」

足球世界
更新时间：13:51 2026-03-14 HKT
发布时间：13:51 2026-03-14 HKT

阿仙奴今季向四冠迈进，但外界批评他们靠死球战术取得入球，赢得不光彩。作为枪手竞争对手车路士的前队长，泰利就帮阿仙奴平反，指他们只是合理运用死球，更表示蓝狮于2011至12球季赢得队史首座欧联冠军时，就是靠角球入球于法定时间逼和拜仁慕尼黑，再射赢12码扬威。

泰利指阿仙奴只系合理运用死球

今季阿仙奴靠死球作为主要入波手段，还被咎病在角球时以大量球员冲击对方小禁区，并阻碍对方门将出迎，外界不满这种「逼地铁」的死球战术。前车路士中场奥比米基尔早前矢言这方式是「作弊」，但一代蓝狮队长泰利就为阿仙奴平反：「我们不能把死球从足球比赛中剔除。阿仙奴只是学会了合理运用死球，而且他们是现在最出色的球队。我们不能低估阿仙奴目前正创造出色的表现。」

阿仙奴的进攻角球，小禁区有16人逼过搭地铁。网上影片截图
阿仙奴的进攻角球，小禁区有16人逼过搭地铁。网上影片截图
阿仙奴的进攻角球，小禁区有16人逼过搭地铁。网上影片截图
阿仙奴的进攻角球，小禁区有16人逼过搭地铁。网上影片截图
阿仙奴安排大量球员冲突对手小禁区，务求借此取得入球。美联社
阿仙奴安排大量球员冲突对手小禁区，务求借此取得入球。美联社
网民改图揶揄阿仙奴的角球攻势，逼过搭地铁。网上影片截图
网民改图揶揄阿仙奴的角球攻势，逼过搭地铁。网上影片截图

车路士靠角球首夺欧联

泰利更引用2011至12球季车路士欧联决赛的例子，蓝狮当年对拜仁慕尼黑正是靠前锋杜奥巴88分钟的角球头槌入球，绝地逼和1:1，最终更射赢12码赢得队史首座大耳朵杯。他矢言：「车路士第一次赢得欧联冠军，就是靠杜奥巴的角球入球。我在球员时代亦攻入很多死球入球帮球队赢下不少比赛。所以如果说阿仙奴因死球夺冠就要被批评，真的太荒谬了。」

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