足球│前东方青年洪肇堂西班牙寻梦 获西乙雷加利斯给予试脚机会

曾效力港超联球会东方U22梯队、刚满18岁的香港青年足球员洪肇堂(Tom)，在参与了Spanish International Development(SID)的「Path to Pro」计划还未满一年的情况下，已获得西班牙当地一些教练及球探的肯定，并即将前往西乙球队雷加利斯，进行试脚！

上季为东方出战港超联U22联赛

上季(24-25)为东方U22在首届港超联U22联赛上阵的洪肇堂，从小就是足球痴。在累积了一定经验后，为了自我提升更为了追梦，他在18岁前夕决定参与SID的计划，前往西班牙。到达西班牙后，洪肇堂选定了有丰富资源的塞维利亚大区作起点，并参与C.D.Payasos Crouss以及El Porvenir两家球会的训练，加强能力提升状态。前者是西班牙皇家足总丙组联赛(从西甲起计的第五级别联赛，为半职业联赛)球会，后者则为第六级。

肇堂早前到西班牙第5及第7级别联赛球队试脚。公关提供

肇堂早前到西班牙第5及第7级别联赛球队试脚。公关提供

到西班牙多支低组别球会试脚获肯定

在西班牙稍稍站稳阵脚后，司职左右翼锋的Tom逐步适应西班牙的比赛风格。SID亦透过当地的足球网络，把这位年轻港将的讯息发送予不同级别球会，争取试脚机会，寻求职业合同：其后洪肇堂先是在U.D. Bellavista(第七级别球会)的试脚中大获成功，之后再到Ciudad Lucena(西班牙皇家足总丙组联赛球会)试脚，表现亦受到好评。接连的成功，令Tom及SID都有了更大野心，希望寻找更高级别联赛球会的机会。

肇堂于3月初获得西乙球会雷加利斯的试脚邀请。公关捷供

雷加利斯给予机会

Tom的能力引起了一定关注，最终SID成功为他争取到西乙球会雷加利斯的多日试脚机会，目前经已在进行当中。虽然试脚并不代表获得一纸合约，但对Tom而言已是能力上的肯定：「起码我知道自己已经达到了某个水平，别人先会叫我去试下训练下。接下来就系努力调整，希望到时能够以最佳状态接受挑战，百分百展现我目前的能力。」

洪肇堂：以最佳状态接受挑战﹗

接下来SID会继续为Tom寻找更多西乙，以及第三级别联赛球会的试脚机会，一起以职业合约为目标。「试脚，即有机会同一队球员一齐练波，咁我就希望自己每次都可以学到新东西。就算第一次唔得，咁我就返去练新学到的东西，好好咁装备自己，然后再落下一个机会。」

肇堂于雷加尼斯与高水平球员同场进行训练。公关提供

除了个人能力，西班牙足球更强调战术理解。公关提供

就算未能加盟雷加尼斯，对肇堂来说仍然是宝贵经验。公关提供