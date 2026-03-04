英超│曼城跟潮流加练死球战术 哥迪奥拿：唔练搅唔掂！

今季英超死球入球数字大增，但曼城不好此道，死球入球并列倒数第三。然而蓝月如今都要跟随潮流，在操练中加练死球战术，领队哥迪奥拿(Pep Guardiola)直言如今真的要加练死球，否则未能应付。同时他强调手榴弹战术才是最难处理，所以进攻和防守死球都要练习，今晚英超快车主场对诺定咸森林，就要小心预防。(Now624台周四凌晨3:30直播)

哥迪奥拿：唔练搅唔掂！法新社

曼城今季仅得9个定位球入球

在本轮快车展开前，今季英超20队共有769个入球，其中261个来自角球、死球和12码，占比为33.9%，纽卡素、阿仙奴和列斯联等队的定位球入球占比极高。然而曼城不好此道，今季57个入球中，只有9球来自定位球，仅占15.7%，与般尼并列为定位球入球第3少的球队，只比7球的狼队，以及8球的诺定咸森林好。如果撇除12码，蓝月在界外球、角球和死球合共只入6球，与森林并列倒数第2，仅比狼队多1球。

哥帅坦承要跟潮流专练死球战术

眼见英超潮流以定位球为主，哥迪奥拿矢言都要跟潮流：「我们的确稍微练多一点，比上季练多些少，因为这真的很重要。每支球队都会进行专门训练，所以大家都要这样。」哥帅特别提到界外球是最难应付，例如上轮对列斯联就被对手有7、8次界外球直接扔入禁区，基本上与角球没有分别，场面很混乱，所以要积极练习如何誓到第二点。同时他指，「有了角球、界外球和死球，机会就更多了，要争取之余，亦要份外留心。」