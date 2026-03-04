西班牙杯│巴塞隆拿3:0马德里体育会仍出局 拚尽搏逆转再伤多2人

巴塞隆拿在周二西班牙杯4强次回合孤注一掷，派强阵主场斗马德里体育会，力图收复首回合的失地，最终拚尽下赢3:0，可惜总比数仍输3:4，无缘决赛。该队只差一步未能绝地逆转，更有两名守将祖利斯古迪和阿历斯巴迪受伤，影响西甲和欧联战线的人手调动。

巴塞隆拿3:0马德里体育。路透社

巴塞孤注一掷仍强阵出战

首回合巴塞作客马体会净吞四蛋，今场没有放弃仍然强阵出击，拉芬夏比洛尼、拉明耶马、柏迪等主力悉数正选，并靠前者射入12码，加上中场新星马克贝拿尔梅开二度，最终赢3:0，可惜总比数负3:4，只差一步无缘决赛。该队更为此付上沉重代价，法国守将祖利斯古迪仅10分钟就拉伤大腿肌肉伤出，入替他的阿历斯巴迪到71分钟又因相同问题退一火线，一口气失去两名守将。

未来赛程频密影响调动

该队教练费历克指未清楚两人的伤情：「他们受伤了，我不太清楚他们到底出了甚么问题。球队今场真的很出色，付出了100%努力，球迷离场见到一支出色的球队。」消息指古迪的情况较乐观，预计月中可以复出，但巴迪遇上较严重的肌肉损伤，应该要缺阵数周。巴塞目前于西甲领先皇家马德里2分排榜首；欧联跻身16强，紧接两个周中先客后主对纽卡素，两将受伤势影响球队的人手调动。