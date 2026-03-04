Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙杯│巴塞隆拿3:0马德里体育会仍出局 拚尽搏逆转再伤多2人

足球世界
更新时间：12:06 2026-03-04 HKT
发布时间：12:06 2026-03-04 HKT

巴塞隆拿在周二西班牙杯4强次回合孤注一掷，派强阵主场斗马德里体育会，力图收复首回合的失地，最终拚尽下赢3:0，可惜总比数仍输3:4，无缘决赛。该队只差一步未能绝地逆转，更有两名守将祖利斯古迪和阿历斯巴迪受伤，影响西甲和欧联战线的人手调动。

巴塞隆拿3:0马德里体育。路透社
巴塞隆拿3:0马德里体育。路透社

巴塞孤注一掷仍强阵出战

首回合巴塞作客马体会净吞四蛋，今场没有放弃仍然强阵出击，拉芬夏比洛尼、拉明耶马、柏迪等主力悉数正选，并靠前者射入12码，加上中场新星马克贝拿尔梅开二度，最终赢3:0，可惜总比数负3:4，只差一步无缘决赛。该队更为此付上沉重代价，法国守将祖利斯古迪仅10分钟就拉伤大腿肌肉伤出，入替他的阿历斯巴迪到71分钟又因相同问题退一火线，一口气失去两名守将。

未来赛程频密影响调动

该队教练费历克指未清楚两人的伤情：「他们受伤了，我不太清楚他们到底出了甚么问题。球队今场真的很出色，付出了100%努力，球迷离场见到一支出色的球队。」消息指古迪的情况较乐观，预计月中可以复出，但巴迪遇上较严重的肌肉损伤，应该要缺阵数周。巴塞目前于西甲领先皇家马德里2分排榜首；欧联跻身16强，紧接两个周中先客后主对纽卡素，两将受伤势影响球队的人手调动。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
23小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
15小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
1小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
23小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子获选定为最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击
即时国际
2小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
2026-03-03 12:29 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
22小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
5小时前
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
即时中国
9小时前